Nico Rosberg vraagt zich af of Mercedes inderdaad terug is op hun oude niveau na de sterke Canadese Grand Prix. George Russell wist op dominante wijze de afgelopen race te winnen, waardoor fans en analisten zich afvragen of de Zilverpijlen inmiddels weer meedoen om de voorste plekken.

Tijdens het weekend op het Circuit Gilles-Villeneuve pakte George Russell niet alleen een indrukwekkende pole, maar ook de overwinning. Teamgenoot Kimi Antonelli pakte zijn eerste podium in de Formule 1. Het heeft de vraag doen rijzen of het team uit Brackley, na een lange periode van minder succes, weer op weg is naar de oude glorie. Rosberg stelt dat het circuit Mercedes goed ligt, maar wijst ook op de nieuwe geometrie van de auto als mogelijke oorzaak van het succes. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf eerder aan dat de nieuwe achterwielophanging een grote rol speelde in de verbeterde prestaties.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe geometrie

Rosberg vraagt zich bij Formula1.com hardop af of de Duitsers weer helemaal terug zijn: "Eerst en vooral, Mercedes, zijn ze terug? Dat is de vraag, want ze domineerden het weekend. We weten dat dit circuit hen goed ligt, maar ze hebben ook nieuwe geometrie, dus is de nieuwe geometrie misschien de oplossing voor hen?" Zijn woorden weerspiegelen de nieuwsgierigheid en hoop van velen binnen de Formule 1-gemeenschap over het potentieel van de Zilverpijlen om hun vroegere glorie terug te vinden. Na het dominante tijdperk van Red Bull Racing rond 2010, wist Wolff van de Duitse renstal één van de meest dominante teams uit de sport aller tijden te maken. Na 2021, toen Lewis Hamilton op dramatische wijze de titel verloor aan Max Verstappen, zakte het team echter als een kaartenhuis in elkaar.

Verstappen heeft betere auto nodig

Ondertussen is Verstappen nog altijd in de race voor het kampioenschap, al finishte hij als tweede achter Russell. Met nog 14 races te gaan, staat hij 43 punten achter op leider Oscar Piastri. Rosberg merkt op dat de Nederlander een betere auto moet hebben om zijn kansen te vergroten: "Dit helpt Max om er nog steeds bij te blijven voor nu, maar hij heeft een betere auto nodig. Ik weet niet of Red Bull dat kan leveren. Hij is voor mij de beste coureur daarbuiten, maar hij heeft een betere auto nodig." Verstappen liet eerder al weten dat men bij Red Bull Racing in de aankomende weken met nieuwe onderdelen gaat komen om de prestaties van de RB21 te verbeteren. Het belooft een interessante strijd te worden in de aankomende races, zowel voor Mercedes als voor de teams daarachter.