Helmut Marko put hoop uit het raceweekend in Canada, omdat de Grand Prix in Montreal volgens de Red Bull-topman laat zien dat het team van McLaren te verslaan is.

Max Verstappen kwam in Canada als tweede over de streep, maar eindigde daarmee wel vóór beide auto's van McLaren. George Russell was heer en meester tijdens de race en sleepte de overwinning uit het vuur, terwijl teammaat Kimi Antonelli zijn eerste podium in de Formule 1 veilig stelde door als derde binnen te komen. Oscar Piastri werd vierde, terwijl Lando Norris een DNF achter zijn naam kreeg, nadat een inhaalactie op zijn teammaat in tranen én in de muur eindigde.

Grand Prix van Canada

Met een derde startpositie voor Piastri en Norris nog verder naar achteren op P7, konden de coureurs van McLaren in Montreal dit keer niet bij het veld wegrijden en de race daarna domineren. Inhalen bleek lastig voor beide rijders, wat een aanmoedigend teken is volgens Red Bull-topman Helmut Marko. Volgens de Oostenrijker heeft de Grand Prix van Canada laten zien dat er de komende races wellicht meer te halen valt voor Verstappen.

Marko hoopvol

"We stonden op gelijke voet met McLaren en Mercedes. Dat geeft ons vertrouwen voor de komende races, dus daar zijn we heel tevreden over", klinkt het bij Servus TV. "McLaren was snel in Canada, maar ze konden niet inhalen. Daardoor konden ze ook niet domineren. Dat is een positief teken voor de komende races. Het geeft hoop. De Red Bull Ring is een compleet ander circuit, maar we hebben nu wel gezien dat McLaren te verslaan is. Tenminste, als je alles goed doet."

