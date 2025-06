Brad Pitt heeft tijdens een interview met Variety op de rode loper van de F1-film première in Times Square openhartig gesproken over zijn kansen tegen Lewis Hamilton in een race. Ondanks zijn uitgebreide training voor de film waarin hij een F1-coureur speelt, heeft de Hollywoodster geen illusies over zijn racevaardigheden.

De Hollywood-ster heeft zich intensief voorbereid op zijn rol als Sonny Hayes, een voormalig topcoureur die zijn comeback maakt. Dit hield in dat hij vele uren in F2-wagens doorbracht, om de kneepjes van het vak onder de knie te krijgen. Ondanks deze inspanningen, heeft de Amerikaan echter geen illusies over het verslaan van de Britse coureur op het circuit.

Artikel gaat verder onder video

Geen kans tegen Hamilton

In een luchtige opmerking tijdens het interview zei Pitt: "Er is geen schijn van kans. Lewis zou me op een ronde rijden, voordat ik een ronde heb afgelegd," waarmee hij duidelijk maakte dat hij tegen Hamilton geen reële kans maakte, ondanks zijn intensieve voorbereiding. De film, waarin ook Damson Idris een hoofdrol speelt, belooft een spannende kijk te bieden op de wereld van de Formule 1. Ondanks de uitdagingen tijdens de productie spreekt Pitt met trots over de realistische race-ervaringen die hij heeft opgedaan: "We hebben uiteindelijk ongeveer twee jaar gereden, en ik hoorde dat we in totaal 6000 mijl in deze auto's hebben afgelegd, dus daar ben ik best trots op!" Toch is het duidelijk: tegen de Britse racelegende heeft hij geen schijn van kans.

Realistische weergave

Alhoewel de film een fictief verhaal vertelt, is er veel aandacht besteed aan het realisme. Samen met Hamilton, die als producent betrokken is, heeft de filmster ervoor gezorgd dat de film zowel authentiek als aantrekkelijk is voor een breed publiek. De productie kende wat hobbels, zoals de vertraging door de SAG-stakingen, maar het team bleef gefocust op het doel. Zo is de film opgenomen tijdens echte Grand Prix-weekenden, wat bijdraagt aan de authenticiteit.

Gerelateerd