Première F1 The Movie: Dit zeggen de eerste fans en coureurs over de film

De nieuwste F1 The Movie is in New York in première gegaan. Zoals verwacht werd het een groots evenement met veel beroemdheden en Formule 1-coureurs op de rode loper. De eerste reacties zijn positief en beloven veel goeds voor de film.

De allereerste indruk van de film komt van Carlos Sainz. De coureur van Williams heeft positieve woorden over de film. "Ik zou tegen de echte F1-fans willen zeggen: wees open-minded over Hollywood F1-films. Maar voor alle nieuwe fans: dat laat onze echte sport zien, dat is waar sport om draait: teamwork, de offers die we moeten brengen. En ik denk dat nieuwe fans ervan zullen genieten, omdat het een goede manier is om kennis te maken met onze sport", zo laat Sainz weten over de film in New York.

F1 on top of the world! 🗽



Taking over New York for #F1TheMovie premiere ❤️#F1

Allereerste reacties van fans stromen binnen

Ook de grootste Formule 1-fans laten zich uit over de film. Zo laat @jonesvibesonly op X het volgende weten over de film: "F1TheMovie was precies wat ik nodig had; een adrenaline verhogende, bloedstollende filmervaring die vol gas inspeelt op alle herkenbare en bevredigende verhaallijnen waar we zo van houden. Brad Pitt is geweldig, maar de echte MVP is de Formule 1 zelf. We hebben nog nooit zo in de cockpit kunnen zitten als nu, maar dankzij dit hele team krijgen we een echt kijkje in het leven van deze waanzinnige coureurs. Bravo. Nu willen we een vervolg!"

This actually happened! 🤯



The drivers dressed to impress for the #F1TheMovie Premiere in New York ✨#F1

De film lijkt indruk te maken

De eerste impressies lijken dus aan te geven dat je compleet in het verhaal wordt meegetrokken en dat het adembenemend is om te zien hoe realistisch de film is gebouwd. Josh Weiss, een auteur uit New Jersey, geeft aan: "De samensmelting van beeld en geluid, de alchemie die magie creëert op het witte doek, het bestaat nog voor films zoals #F1TheMovie. Kosinski [maker van de film, red.] brengt een krachtige underdogstory over verlossing met races waarbij je elke met adrenaline gevulde ronde over het circuit voelt. Je kunt de verbrande rubberlucht bijna ruiken!"

WE'RE SO BACK! #F1TheMovie is an absolute blast—high-speed races that'll leave you on the edge of your seat, immersive camerawork, and fast-paced editing that puts you right in the driver's seat. Backed by the best soundtrack of the year, it's a wild ride from start to finish 🏎️

Nog even geduld...

De film zal voor iedereen toegankelijk zijn vanaf 26 juni in Nederland, al lijkt het er dus op dat de film een groot succes zou gaan worden. De film zal een duur hebben van 2 uur en 35 minuten, maar aan de eerste reacties te zien zou deze tijd voorbijvliegen. De film kent een klein Nederlands tintje, aangezien DJ Tiësto een officieel nummer heeft uitgebracht dat in de soundtrack zal voorkomen.

Experience speed like never before, brought to you by Director Joseph Kosinski and Producer Jerry Bruckheimer. #F1TheMovie races into theaters June 27

