Sky Sports-verslaggever Rachel Brookes heeft naar aanleiding van de interviews met Max Verstappen en Lewis Hamilton in Spanje de reactiefuncties op haar sociale media uitgeschakeld, na aanhoudende haatberichten.

In Spanje kreeg Brookes, en Sky Sports F1 in het algemeen, flinke kritiek te verduren. Zo bleef Brookes in het interview met Verstappen hameren op zijn voorbeeldfunctie, waar de Nederlander duidelijk geen boodschap aan had. Kort daarna sprak ze met Hamilton, maar ook dat gesprek verliep stroef. Uiteindelijk kreeg Brookes een stortvloed aan kritiek over zich heen, waarna ze besloot de reactiemogelijkheden uit te schakelen.

Moeizame gesprekken in Spanje

Tijdens de Grand Prix in Spanje ondervroeg Brookes Verstappen over zijn straf van tien seconden en drie strafpunten voor de aanrijding met George Russell. Toen ze opmerkte dat dit zijn reputatie zou schaden, reageerde Verstappen kort: “Dat is jouw mening.” Ook Hamilton kon geen potten breken in Spanje. Op de vraag wat er misging, zei hij: “Wat wil je dat ik zeg? Ik had gewoon een hele slechte dag. Ik heb niets te zeggen.” Buiten beeld bood Hamilton later zijn excuses aan voor zijn reactie.

Brookes kreeg de volle laag op social media

De reacties op sociale media waren bijzonder fel, met een stroom aan grove beledigingen richting Brookes. Op Instagram laat ze weten: "Zoals gewoonlijk zal ik hier blijven posten, maar reacties, tags en vermeldingen hier en op X zijn voorlopig uitgeschakeld vanwege de enorme hoeveelheid grove beledigingen die ik na de GP van Spanje heb ontvangen. Misschien zet ik ze later weer aan, maar voorlopig blijven ze uit."

Statement Formule 1

Op 5 juni brachten de Formule 1, Formule 2, Formule 3 en de FIA een gezamenlijk statement uit tegen online misbruik. Hoewel toen niet duidelijk was op wie dit gericht was, lijkt nu alles te wijzen op de reacties die Brookes ontving na haar interviews in Spanje.

