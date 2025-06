Helmut Marko stelt dat het voor Red Bull Racing en Max Verstappen een goed weekend is geweest, maar dat de Nederlander tijdens de F1 Grand Prix van Canada ook in de fout ging. Een fout die hem volgens de Oostenrijker wellicht de race heeft gekost.

Volgens Auto Motor und Sport stelde Marko na afloop dat Red Bull erg tevreden was na het weekend dat Verstappen en Red Bull in Canada mee hadden gemaakt. "We zijn erg tevreden, we waren gelijkwaardig aan McLaren en Mercedes. Dat geeft ons het vertrouwen voor de volgende races. In Spielberg zijn er wel een paar bochten in sector twee waar we het de laatste tijd moeilijk hadden. Bij hitte zou McLaren in het voordeel moeten zijn."

Marko kritisch op Verstappen

Toch was Marko ook kritisch, en dan vooral op Verstappen. De Oostenrijker was van mening dat Verstappen te lang had gepusht op de eerste set van de race (mediums) bij de start in een poging om Russell bij te houden. "In de eerste stint was Max te agressief met de C5-band." Uiteindelijk kreeg Russell het voor elkaar om steeds weer een aanval van Verstappen af te slaan en de race te winnen in Montreal. Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli ging, voor het eerst in zijn carrière, mee het podium op.

