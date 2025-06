George Russell is volgens Motorsport.com een van de doelwitten van Aston Martin voor komend jaar. Het medium meldt dat een 'vooraanstaande bron binnen de paddock' heeft vernomen dat het team van Lawrence Stroll in de Engelsman de coureur ziet die het team naar succes kan leiden.

Aston Martin heeft zijn vizier gericht op 2026 als het jaar waarin het team wil gaan knallen. Met een gloednieuwe windtunnel in Silverstone en Adrian Newey aan boord lijkt succes slechts een kwestie van tijd. Vanaf komend jaar komt de nadruk in de Formule 1 echter meer te liggen op de krachtbronnen. Hoewel Mercedes volgens kenners tot de favorieten behoort, mag Aston Martin met Honda als motorleverancier zeker niet worden uitgesloten.

Stroll en Alonso

Hoewel Lance Stroll momenteel de best geklasseerde Aston Martin-coureur is op P12 met 14 punten, begint ook teamgenoot Fernando Alonso weer te scoren. De tweevoudig wereldkampioen staat momenteel op P16 met acht punten, maar lijkt steeds beter uit de voeten te kunnen met de AMR25. Toch bestaan er twijfels over de motivatie van Stroll, en Alonso wordt er natuurlijk ook niet jonger op. De naam van Max Verstappen zingt nog altijd rond in de wandelgangen, en Adrian Newey liet eerder al optekenen dat als Aston Martin een topwagen heeft, Verstappen zeker tot de mogelijke kandidaten behoort.

Mercedes of Aston Martin

Toch lijkt de focus van het team uit Silverstone inmiddels op George Russell te liggen. De Mercedes-coureur heeft nog geen handtekening gezet onder een contractverlenging bij de Zilverpijlen en dat lijkt dan weer te maken te hebben met de interesse van Mercedes in Verstappen. Hoewel Russell aangeeft loyaal te willen blijven, wordt hij serieus overwogen als optie voor Aston Martin vanaf komend seizoen. De interesse lijkt echter vooral van Aston Martin zelf te komen. "Nee, ik praat niet met andere teams, ook niet met teams die interesse hebben getoond. Ik heb openlijk gezegd dat ik van plan ben bij Mercedes te blijven. Dat is altijd duidelijk geweest," aldus Russell tegenover het medium.

