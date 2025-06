Duidelijke taal bij kamp McLaren nadat Norris zijn titelkansen zag vervagen: 'Dom, kostbaar...'

Teambaas Andrea Stella van McLaren reageert teleurgesteld na het incident tussen Lando Norris en teamgenoot Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Canada. De 54-jarige Italiaan spreekt van een grote vergissing en ziet dat zijn kampioenskansen afnemen door het incident.

De Britse coureur reed in ronde 67 achterop bij Piastri, vlak voor bocht 1 op het Circuit Gilles Villeneuve. Norris gaf direct via de radio toe dat het zijn schuld was: “Ja, sorry, mijn fout. Helemaal mijn schuld. Dom van mij.” Stella had liever gezien dat het nooit zover was gekomen. “We willen nooit dat een McLaren betrokken raakt bij een ongeluk, en al helemaal niet dat onze twee auto’s elkaar raken”, zei hij tegenover Sky Sports. Stella vindt het extra zuur dat het zoveel punten kan kosten: “Het is zeker iets dat we moeten bespreken, want het is een heel duidelijk principe binnen het team. Tegelijkertijd gebeurde het door een inschattingsfout. Lando schatte de afstand tot de auto voor hem simpelweg verkeerd in, zonder kwade bedoelingen.”

Zeer kostbare fout van Norris kan kampioenschap kosten

Volgens Stella is het een kostbare fout voor zowel Norris als het team: “Dit is absoluut een inschattingsfout die Lando veel heeft gekost in het kampioenschap. Het had het team nog veel meer punten kunnen kosten. Het is nu al duur geweest voor het team. Het was duidelijk een incident dat niet had mogen gebeuren.” De teambaas waardeert wel dat Norris meteen de verantwoordelijkheid nam, maar wil het voorval verder intern bespreken. “De principes zijn er al, maar zo’n moment geeft ons en de coureurs weer een leermoment. We gaan gewoon weer racen.” Door deze kostbare fout van Norris bedraagt de achterstand van hem maar liefst 22 punten ten opzichte van Piastri, die de WK-stand leidt met 198 punten

