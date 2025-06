Verstappen wint mogelijk alsnog GP van Canada: Red Bull dient protest in tegen Russell

Red Bull Racing heeft een protest ingediend bij de FIA tegen George Russell. Als de Brit een straf krijgt van de wedstrijdleiding, wint Max Verstappen de Grand Prix van Canada.

De Grand Prix van Canada eindigde achter de safety car na een crash van Lando Norris, waarbij een opmerkelijk moment plaatsvond. George Russell ging op een gegeven moment erg hard op de rem, waardoor Max Verstapppen hem voorbij schoot - iets dat verboden is onder de safety car. Russell riep direct over de radio dat Verstappen hem inhaalde, maar nu is het Red Bull Racing dat een protest tegen de Brit heeft ingediend. Het is niet duidelijk of dit protest gaat om het te hard remmen en daarmee een gevaarlijke situatie creëren, of omdat hij een te groot gat naar de safety car zou hebben laten vallen.

Red Bull Racing heeft een protest ingediend tegen George Russell voor het moment achter de safety car. #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/g9TeUGlv2g — GPFans NL (@GPFansNL) June 15, 2025

