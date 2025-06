Helmut Marko is tevreden met de tweede startpositie van Max Verstappen voor de Grand Prix van Canada. In gesprek met Servus TV laat de Red Bull Racing-adviseur weten optimistisch te zijn over de kansen van Verstappen in de race. Ondanks dat George Russell de pole-position pakte, ziet Marko kansen voor Verstappen om zich in de strijd om de overwinning te mengen.

De kwalificatiesessie was spannend en Russell was uiteindelijk de man die met de snelste tijd van 1.10.899 over de lijn kwam, Verstappen volgde niet ver daarachter met een 1.11.059. Beide heren reden hun snelste ronde op de medium banden (C5), Oscar Piastri - de kampioenschapsleider die derde werd - reed zijn snelste tijd op de softs (C6). Marko benadrukt dat het verschil tussen de bandencompounds klein was en dat de dalende temperaturen aan het einde van de sessie een rol speelden in hun strategie.

Tevreden Marko

Marko legt het bij het Oostenrijkse medium uit: "We zijn tevreden. We begonnen het weekend eigenlijk vrij optimistisch vanaf de eerste vrije training, al zakten we daarna wat terug door een paar foute aanpassingen aan de afstelling. Uiteindelijk kwam alles toch weer goed; met een tweede plaats kunnen we leven." Hij is optimistisch dat Verstappen, net als vorig jaar, vanaf de tweede plek kan meedingen naar de overwinning. Hij denkt dat Verstappen zich zeker kan mengen in de strijd om de zege, mede omdat Mercedes volgens hem slechter leek qua bandenslijtage tijdens de lange runs. "Als je naar de long runs kijkt, leek Mercedes duidelijk slechter qua bandenslijtage. En vorig jaar startte Max ook vanaf P2, dat is toen ook goed uitgepakt."

Complimenten Hadjar en Tsunoda

Naast de prestaties van Verstappen, heeft Marko ook complimenten over voor Isack Hadjar en Yuki Tsunoda, ondanks de gridstraffen die zij krijgen. Hadjar krijgt een straf van drie posities voor het hinderen van Carlos Sainz in Q1, terwijl Tsunoda tien plekken naar achteren gezet wordt vanwege een inhaalactie tijdens een code rood. Marko merkt op dat Canada bekend staat om zijn onvoorspelbare races, wat Tsunoda wellicht kansen biedt om terrein goed te maken. Over Hadjar is hij vol lof: "Isack verrast ons steeds meer. Hij zit altijd in de buurt van Q3 en de kalmte waarmee hij daarna zijn rondetijd neerzet, is echt bewonderenswaardig."