Het is volgens teambaas Christian Horner een situatie die men bij Red Bull Racing erg graag wil vermijden, maar mocht Max Verstappen in Canada of Oostenrijk tegen een schorsing aanlopen, heeft de formatie volgens de Brit genoeg mogelijkheden achter de hand.

Max Verstappen heeft na het incident met George Russell in Barcelona - waar hij maar liefst drie strafpunten voor kreeg - elf strafpunten achter zijn naam staan. Dit betekent dat de viervoudig wereldkampioen op zijn tellen moet passen. In de Formule 1 geldt namelijk dat als een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten bij elkaar rijdt, hij voor de eerstvolgende race wordt geschorst. Verstappen ziet pas op 30 juni twee strafpunten verlopen, wat betekent dat hij in Canada én tijdens het sprintweekend in Oostenrijk, op geen enkele manier buiten de lijntjes mag kleuren.

Genoeg coureurs achter de hand

Mocht de viervoudig wereldkampioen onverhoopt toch de fout ingaan, heeft Red Bull Racing volgens teambaas Christian Horner genoeg mogelijkheden achter de hand: "Het is allereerst natuurlijk een situatie die we heel graag willen vermijden", klinkt het bij Sky Sports. "Maar als het toch gebeurt, hebben we genoeg coureurs achter de hand. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we ermee omgaan."

Kandidatenlijstje

Red Bull-topman Helmut Marko liet eerder al weten dat de meest voor de hand liggende invallers RB-coureurs Isack Hadjar en Liam Lawson zouden zijn. Reservecoureur Ayumu Iwasa of de zeventienjarige Arvid Lindblad, zouden op hun beurt dan weer plaats kunnen nemen bij het zusterteam.

