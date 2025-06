Christian Horner wordt de afgelopen weken meermaals in verband gebracht met een overstap naar een ander team, ook omdat het nog altijd zou rommelen binnen Red Bull Racing. De Britse teambaas zelf maakt nu korte metten met die geruchten en stelt bovendien dat een vertrek nooit aan de orde is geweest.

Red Bull heeft ook dit seizoen weer de nodige problemen op de baan. Red Bull lijkt de constructeurstitel al uit het hoofd te kunnen zetten en tot overmaat van ramp is ook de coureurstitel voor Max Verstappen verder weg dan ooit. Niet alleen op de baan zou het allemaal niet naar wens gaan, ook naast het circuit zouden de interne problemen nog altijd niet helemaal opgelost zijn volgens recente berichten. Red Bull wordt de afgelopen jaren geteisterd door diverse interne brandjes en relletjes, waarbij met name Horner altijd centraal lijkt te staan. Diezelfde Horner wordt nu in verband gebracht met teams als Ferrari en Alpine.

Ferrari-geruchten

Horner reageert in De Telegraaf nu op die geruchten: "Ik ben gevleid dat ik word genoemd bij andere teams. Ferrari heeft in het verleden inderdaad weleens aangeklopt. Maar mijn hart ligt bij Red Bull. Ik heb heel veel personeel aangenomen en mensen persoonlijk overtuigd om voor ons team te komen werken. Ik heb een groot deel van mijn leven geïnvesteerd in dit team, sinds het allereerste begin. Ik voel een enorme loyaliteit richting alle personeelsleden en voel ook de support van het moederbedrijf.”

Opstappen nooit optie geweest

Serieus nadenken over een ander team heeft Horner dus nog nooit gedaan: "Nee, dat ik heb ik nooit serieus overwogen. Ik voel een verantwoordelijkheid richting de mensen hier. Toen ik bij Red Bull kwam, werkten er 380 mensen. Nu zijn het er dus ongeveer 2000, als je alle afdelingen bij elkaar pakt. We halen een kwart miljard euro per jaar op aan sponsoren en marketing-inkomsten. Het is een enorme business. En ik denk dat de sportieve resultaten in al die jaren ook voor zich spreken. We hebben 124 van de 402 races gewonnen en in totaal veertien wereldkampioenschappen binnengehaald. Opstappen is voor mij nooit een optie geweest. En ook niet voor de mensen om mij heen."

