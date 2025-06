Lewis Hamilton heeft tijdens een persmoment voor de Grand Prix van Canada de geruchten over zijn toekomst bij Ferrari en het mogelijk vertrek van teambaas Fred Vasseur ferm van de hand gewezen. De Brit stelt volledig achter het team te staan en heeft duidelijk gemaakt dat hij voor de lange termijn bij Ferrari is.

De geruchten over de positie van Vasseur bij Ferrari kwamen op gang na een teleurstellend seizoen voor het team, al zijn zij na de race in Spanje recentelijk wel omhooggeschoven naar de tweede plaats in het constructeursklassement. Hamilton, die dit jaar de overstap van Mercedes naar het illustere team maakte, heeft een lange geschiedenis met Vasseur, die teruggaat tot hun gezamenlijke successen in de juniorenklassen.

Hamilton haalt uit naar media

Hamilton reageerde eerder al fel op de speculaties: "Ik ben hier om met Fred te winnen. Hij heeft mijn volledige steun." Ook zijn eigen toekomst wordt besproken. Naar aanleiding van de tegenvallende prestaties én de toch redelijk deprimerende interviews van de afgelopen tijd, wordt er gesuggereerd dat Hamilton een vroegtijdig pensioen serieus overweegt: "Aan iedereen die verhalen schrijft dat ik overweeg te stoppen met racen - ik ben hier net begonnen bij Ferrari. Ik ben hier voor meerdere jaren en ik ben hier voor de lange termijn. Er is geen twijfel over waar mijn concentratie ligt en waar ik hard aan werk. Stop met dingen verzinnen."

Veranderingen doorvoeren

Ondanks de druk om te presteren, blijft Hamilton optimistisch over de toekomst van Ferrari: "De meeste mensen weten niet wat er achter de schermen gebeurt, en het is niet allemaal makkelijk. We moeten veranderingen doorvoeren, het is veel werk, en er is natuurlijk veel druk omdat we willen winnen. Maar [Vasseur's positie] is op dit moment geen onderdeel van de discussie." De focus ligt dus op het verbeteren van de prestaties en het weer naar de top brengen van het team.