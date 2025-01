Naar verwachting zal Lewis Hamilton maandag 20 januari zijn eerste meters maken voor zijn nieuwe team: Scuderia Ferrari. De renstal beschikt in 2025 over twee nummer één-coureurs, maar Frédéric Vasseur is van mening dat het beter is om kopzorgen te hebben in de top van het veld, dan als het om plek negentien of twintig gaat.

Hamilton sluit aan bij het team waar Charles Leclerc al sinds 2019 reed. De Monegask heeft in zijn tijd moeten afrekenen met Sebastian Vettel en Carlos Sainz, waarbij de Spanjaard zo nu en dan meer uit het pakket kon halen dan Leclerc. De Monegask is echter wel sinds jaar en dag het beloofde talent van de Scuderia, maar met Hamilton aan boord, moet de Monegask misschien wel in dienst rijden van de zevenvoudig kampioen.

Artikel gaat verder onder video

'Ze hebben groot wederzijds respect voor elkaar'

Tegenover de BBC legt Vasseur uit dat hij zich geen zorgen maakt over eventuele rivaliteit binnen zijn team. "Charles en Lewis, ik maak me hier niet echt zorgen over. Ze hebben een groot wederzijds respect, ze kennen elkaar, ze praten er al maanden over. Het is veel beter om te vechten voor de 1e en 3e plaats, of voor de 2e en 3e plaats, dan te vechten voor de 19e en 20e", zo luidt de nuchtere mening van de Fransman.

Team wordt juist vooruit geduwd door duo

Met Sainz ging het er in 2024 soms ook fel aan toe, waarbij het duo uiteindelijk schadevrij wist te blijven. Ook Vasseur haalt dat aan en wijst vooral naar de positieve punten van het duo binnen het team. Zo zijn er twee sterke coureurs die het team op sleeptouw kunnen nemen: "Het is een goede zaak voor een team om dit soort discussies en aanpak te voeren, en ik ben er opnieuw echt van overtuigd dat de prestaties van het team voortkomen uit de emulatie tussen de twee."

Gerelateerd