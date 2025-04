Charles Leclerc staat momenteel op de vijfde plek in het coureurskampioenschap, maar daar ziet hij graag verandering in komen: hij hoopt zo snel mogelijk op een regelwijziging die pas ingaat tijdens de negende race van het seizoen.

De Monegask wist tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië een knappe podiumplaats te behalen. Hij was hierdoor naar eigen zeggen 'erg verrast' door zijn derde plaats op het circuit in Jeddah, wat zijn eerste podiumplaats van het seizoen betekende. Leclerc was erg trots op deze prestatie maar toch gaf hij toe dat Ferrari zal moeten verbeteren om voortaan mee te kunnen strijden voor een plekje op het podium. Na een teleurstellende kwalificatie op zaterdag, waar hij niet in de top drie kon vechten, verliep de race op zondag veel beter voor de 27-jarige coureur.

Leclerc kijkt uit naar aanpassing FIA

Vanaf de negende ronde, waar de Grand Prix in Spanje zal plaatsen, stelt de FIA nieuwe regels in met betrekking tot de flexibiliteit van de voorvleugels. Leclerc gaf aan dat Ferrari een nieuw ontwerp voor de voorvleugel zal hebben voor de race in Barcelona. Hij hoopt hiermee dat dit de rode Ferrari zal verbeteren. "We lopen zeker achter op McLaren en Red Bull, en ik denk ook op Mercedes'', gaf Leclerc aan na afloop van de race. "De afgelopen weekenden zijn we de goede kant op gegaan. Ik heb het gevoel dat ik me nog nooit zo op mijn gemak heb gevoeld met de auto als nu. Dus we halen het maximale uit de auto."

Leclerc overperforming?

Dat Leclerc een podiumplaats behaalde en het na eigen zeggen geeneens had verwacht spreekt boekdelen: "Ik denk, eerlijk gezegd, dat we de perfecte race hebben gereden", vertelde hij aan de media. "Vandaag heb ik niet het gevoel dat er meer op de planning stond."

