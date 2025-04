Ferrari heeft voor het eerst in 2025 het podium bereikt in een Grand Prix. Charles Leclerc werd namelijk derde in Saoedi-Arabië door George Russell te verslaan en Lando Norris achter zich te houden, en was daar meer dan tevreden mee. Lewis Hamilton kwam niet verder dan P7 en komt met een excuus die Martin Brundle niet kan geloven.

Hamilton kwalificeerde zich als zevende op het Jeddah Corniche Circuit op bijna een seconde achterstand van Max Verstappen. Hij ging voorbij aan de Williams van Carlos Sainz, maar verloor weer een plekje aan Lando Norris die vanaf P10 bezig was aan een inhaalrace. De zevenvoudig wereldkampioen reed voor de rest een eenzame wedstrijd. Gevraagd door Viaplay naar hoe hij zijn race had ervaren, reageerde Hamilton: "Nogal slecht." Wat ging er dan het slechtst? "Gewoon... Langzaam." Lag het aan de vuile lucht, aangezien Leclerc wel een goede pace had? "Nee. Gewoon langzaam." Meer kon de streamingdienst niet uit de Brit krijgen.

Brundle kan excuus van Hamilton bijna niet geloven

Hamilton vindt dat hij nog wat meer tijd in de auto nodig heeft om te wennen, maar Brundle is sceptisch over dit smoesje: "Er was een moment in de race waar we over hem spraken, toen hij middenin de 1:32 zat, wat precies de goede pace was", vertelde de Sky Sports F1-commentator na de race. "Maar uiteindelijk finishte hij 31 seconden achter Charles Leclerc, zijn teamgenoot. Natuurlijk had hij wat meer verkeer, omdat hij verder achteraan reed, dus daar moet je een beetje rekening mee houden, maar het ging op en neer. Ik kan bijna niet geloven dat hij de auto niet begrijpt. Het is een nieuwe auto, maar het is bijna mei en hij heeft genoeg voorbereiding gehad vóór het seizoen begon. Ik denk dat Lewis gewoon niet met de auto overweg kan en ik denk dat hij de verkeerde kant op gaat wat betreft de afstelling. Ik heb van Mercedes gehoord dat Lewis zijn auto op een bepaalde manier wil hebben, maar dat lukt uiteraard met deze [Ferrari] niet, dus dan wordt het moeilijk."

