Wat moest eindigen in een sprookje, dreigt uit te lopen op een mismatch. Wéér lukt het Lewis Hamilton niet om zich te meten met zijn teamgenoot Charles Leclerc, die tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië wel het podium wist te behalen.

De zevenvoudig wereldkampioen is zoekende naar consistentie in zijn Ferrari, maar opnieuw wist hij dat niet te vinden: "Was er ook maar één moment dat ik me comfortabel voelde in de auto? Nee, geen seconde”, zei Hamilton gefrustreerd tegenover Sky Sports F1. Maar de Britse-coureur wilt de auto absoluut niks verwijten. Integendeel, hij is zelf kritisch: "Ik kan de auto niet de schuld geven, die is duidelijk goed genoeg om derde te worden. Charles heeft vandaag geweldig werk geleverd. Dus ik kan het daar niet op afschuiven."

Hamilton kijkt liever naar nu, niet naar de toekomst

Hamilton is kort en bondig over de race: "Er is niks positiefs aan vandaag. Behalve dan dat Charles op het podium stond, dat is goed voor het team." Terwijl steeds meer coureurs en teams voorzichtig vooruitblikken op de nieuwe reglementen en auto’s voor 2026, houdt Hamilton zich er totaal niet mee bezig: "Ik weet helemaal niks over de auto van volgend jaar, als ik eerlijk ben. Ik besteed er geen tijd aan om daarover na te denken."

