Max Verstappen moet de komende races enorm op zijn tellen passen om te voorkomen dat hij een raceban krijgt in bijvoorbeeld Oostenrijk of op Silverstone. Jacques Villeneuve vindt het maar een raar systeem en is benieuwd hoe Verstappen gaat rijden de komende races.

De aankomende weken is het behoorlijk opletten geblazen voor Verstappen. De Nederlander had het al lastig met de strafpunten, daar hij er voor Spanje acht had staan op de superlicentie. Door zijn moment met George Russell kreeg hij er nog eens drie punten bij, waardoor hij nu behoorlijk op zijn tellen moet passen. Verstappen heeft elf punten op zij licentie, waardoor hij zich geen misstap meer kan permitteren: bij twaalf punten moet je namelijk noodgedwongen één race toekijken vanaf de kant. Dat zou in potentie dus met één strafpunt in Canada gebeuren, waardoor hij dan Oostenrijk zou moeten missen.

Niet dezelfde vrijheid

De Red Bull Ring is natuurlijk één van de thuisraces van Verstappen en ook dit jaar zal de oranjezee weer in grote getalen aanwezig zijn op het circuit om de Nederlander te supporten. Voor hen en voor Verstappen is het dus te hopen dat hij er gewoon bij kan zijn. Villeneuve denkt dan ook dat de wereldkampioen wel een beetje op zal letten: "Ik weet niet zeker wanneer er punten zullen verdwijnen. Het zal zijn aanpak van een race veranderen. Dat moet wel, want je rijdt niet met dezelfde vrijheid als je mogelijk een raceban kan krijgen", zo stelt de voormalig wereldkampioen in gesprek met BetVictor Casino.

Vreemd systeem

Het systeem waarmee gewerkt wordt is volgens de Canadees verre van optimaal: "Het is een vreemd systeem. Je kunt gemeen en agressief rijden tot je te veel punten hebt! Ik weet niet of ik het systeem wel prettig vind, maar het zet hem wel onder druk en normaal gesproken vindt hij druk prima, dus dat zou geen probleem moeten zijn. Het zal zijn aanpak een beetje veranderen, want zoals we de afgelopen jaren hebben gezien, is het soms de verkeerde die de straf krijgt. Je kunt dus niet fout zitten en toch een strafpunt krijgen en gediskwalificeerd worden voor een race. Dat kan heel frustrerend zijn."

