Het is inmiddels duidelijk hoe de stand van zaken is: Max Verstappen moet gezien zijn flinke bak strafpunten behoorlijk op zijn tellen passen om een raceban te ontlopen. Grand Prix Drivers’ Association-voorzitter Alex Wurz hoopt op een saaie race in Canada, zodat Verstappen er in Oostenrijk gewoon bij is.

De aankomende weken is het behoorlijk opletten geblazen voor Verstappen. De Nederlander had het al lastig met de strafpunten, daar hij er voor Spanje acht had staan op de superlicentie. Door zijn moment met George Russell kreeg hij er nog eens drie punten bij, waardoor hij nu behoorlijk op zijn tellen moet passen. Verstappen heeft elf punten op zij licentie, waardoor hij zich geen misstap meer kan permitteren: bij twaalf punten moet je namelijk noodgedwongen één race toekijken vanaf de kant. Dat zou in potentie dus met één strafpunt in Canada gebeuren, waardoor hij dan Oostenrijk zou moeten missen.

Artikel gaat verder onder video

Saaie race

Dat zou een hard gelag zijn, daar Oostenrijk op de Red Bull Ring toch te boek staat als een ware Verstappen-race, met meerdere tribunes speciaal voor de viervoudig wereldkampioen. De Nederlandse fans weten doorgaans de weg naar Spielberg goed te vinden en dus zou het voor hen vervelend zijn als Verstappen dan ontbreekt. Ook GPDA-voorzitter Wurz, zelf afkomstig uit Oostenrijk, hoopt niet op dat scenario: "Zo had ik er nog niet over nagedacht. Ik hoop dat Montreal een saaie race wordt vanwege Max!", lacht hij in gesprek met Krone Zeitung.

Ellebogen eruit?

Wurz denkt dat Verstappen op de start na toch wel nadenkend zal rijden met het oog op de raceban die boven zijn hoofd hangt: "Ik denk dat hij het wel in zijn gedachten heeft. Hij zal beginnen met zijn ellebogen ingetrokken als de situatie daarom vraagt, maar hij zal ze later weer eruit gooien en de gevolgen dragen. Toch is Max een stoere kerel, slim genoeg om te weten hoe hij met zo'n uitdagende situatie moet omgaan. We hebben Max allemaal nodig en ik wil hem graag in Spielberg zien!", besluit hij.

