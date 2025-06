Lewis Hamilton heeft de afgelopen tijd de nodige aandacht getrokken met zijn activiteit op sociale media, zo meldt Motorsport Week. De Ferrari-coureur gaf kort zijn goedkeuring aan een Instagram-post die Ferrari bekritiseerde, en dat roept vragen op over hoe tevreden hij is met zijn overstap naar het team.

De Instagram-post in kwestie bekritiseerde zowel de huidige Formule 1-auto van Ferrari, als het vermeende gebrek aan strategisch inzicht binnen de Italiaanse grootmacht. Hamilton trok zijn 'like' vrij snel weer in, maar het heeft inmiddels speculaties over zijn eventuele onvrede bij de Scuderia op gang gebracht. En dat terwijl de zevenvoudig wereldkampioen het al niet makkelijk heeft met de SF-25. Een auto die Hamilton tot nu toe op een zesde plaats in het kampioenschap heeft gebracht.

Gespannen relatie met race-engineer

Naast de activiteit op sociale media, doen ook geruchten de ronde over een gespannen relatie tussen Hamilton en zijn race-engineer, Riccardo Adami. Radioberichten tussen de twee worden regelmatig als bewijs aangevoerd dat het niet lekker loopt tussen de twee, en dat voedt de speculatie dat Hamilton misschien spijt heeft van zijn overstap naar Maranello.

Hoop op achtste wereldtitel

Ondanks dat het nog niet lekker loopt, blijft de hoop op een achtste wereldtitel echter levend. De samenwerking tussen Hamilton en Ferrari heeft tot nu toe niet opgeleverd wat iedereen ervan had gehoopt. De auto mist consistentie en snelheid, strategische beslissingen lopen niet altijd lekker en de communicatie binnen het team lijkt niet altijd op één lijn te liggen.

Grand Prix van Canada

Komend weekend staat echter de Grand Prix van Canada op de kalender. Een circuit waar Hamilton goede herinneringen aan heeft. Met de nodige aanpassingen aan de achterophanging en de vloer van de auto, hoopt hij op een keerpunt in zijn seizoen. De komende races worden cruciaal voor zowel Hamilton als Ferrari. De twee hopen dat de geplande upgrades de performance naar een hoger niveau zullen tillen.

