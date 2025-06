F1 is komend weekend in Montreal voor de Grand Prix van Canada, een race die de afgelopen drie seizoenen werd gewonnen door Max Verstappen. Op donderdag begint het weekend voor de coureurs meestal met de persconferenties. Het schema voor de donderdag is door de FIA bekendgemaakt.

Op donderdag trappen om 20:30 uur Nederlandse tijd (14:30 uur plaatselijke tijd) Franco Colapinto, Lance Stroll en Lewis Hamilton de persconferenties van de coureurs af. Zeker Stroll zal een interessante zijn na zijn blessure en terugkeer in Canada. Om 21:00 uur Nederlandse tijd (15:00 uur plaatselijke tijd) zullen vervolgens Nico Hülkenberg, Andrea Kimi Antonelli en Liam Lawson aanschuiven. Max Verstappen en de andere coureurs zullen hun zegje doen in de media pen. Het zal de eerste keer zijn dat we Verstappen weer horen spreken na de knotsgekke slotfase en zijn straf in Spanje.

Teambazen op vrijdag

Zoals altijd zullen drie teambazen tussen de eerste en tweede vrije training ook hun zegje doen in de persconferentiezaal. Dit keer zijn Fred Vasseur (Ferrari), Ayao Komatsu (Haas) en James Vowles (Williams) aan de beurt. De rest zullen we in verloop van het weekend in Montreal aan het woord horen.

