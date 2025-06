Hamilton kritisch na "geldverspilling" FIA: 'Beter aan goed doel kunnen geven'

Lewis Hamilton (40) is bijzonder kritisch op de FIA nu de regelwijziging omtrent de flexi-wings niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. De zevenvoudig wereldkampioen noemt het "geldverspilling" en stelt dat er niets is veranderd sinds de Grand Prix van Spanje.

De flexi-wings waren in het recente verleden een veelbesproken onderwerp, omdat de voorvleugels van sommige teams verder door leken te buigen dan toegestaan volgens het reglement. Met name McLaren zou het 'foefje' hebben uitgebuit. Echter, de flexibele voorvleugels kwamen gewoon met succes door de statische tests van de autosportbond. De FIA besloot daarom om de regels strenger te maken, in een poging het doorbuigen op de baan te verminderen. In Spanje werd het nieuwe reglement in werking gesteld, maar er bleek nauwelijks verschil te zien. De voorvleugels buigen nog steeds door en het behaalde voordeel is nog steeds aanwezig. Volgens Hamilton is het dan ook een enorme geldverspilling geweest. De coureur van Ferrari had liever gezien dat het geld anders was besteed.

Aanpassingen flexi-wings hebben "letterlijk niets veranderd"

Na afloop van de Spaanse Grand Prix concludeerde Hamilton dat het nieuwe regelement van de FIA totaal niets heeft uitgehaald. Ja, de vleugels buigen weliswaar iets minder in de tests, maar in de praktijk is het voordeel er - met name voor McLaren - nog steeds. "Het heeft letterlijk niets veranderd. Wat een geldverspilling voor iedereen. De vleugels buigen nog steeds, alleen de helft minder. En iedereen moest nieuwe vleugels maken en geld uitgeven om dit voor elkaar te krijgen", zo moppert de zevenvoudig wereldkampioen uit Stevenage.

Hamilton had geld liever naar goed doel zien gaan

Hamilton had dan ook graag gezien dat het geld besteed was. Volgens hem is er nu veel geld over de balk gegooid voor niks. "We hadden het beter aan een goed doel kunnen geven", zo klaagde Hamilton.

