Sergio Pérez is dit jaar natuurlijk afwezig op de Formule 1-grid, nadat Red Bull Racing besloot om niet door te willen met de Mexicaan. Echter kan hij na één jaar afwezigheid weer terugkeren in de koningsklasse: twee opties zijn op dit moment zeer realistisch voor de voormalig teamgenoot van Max Verstappen.

Pérez nam na een lastig seizoen in 2024 noodgedwongen de benen bij zijn team en nam vervolgens een pauze van de sport. In het vervolg lijkt het echter toch allemaal te gaan gebeuren: een terugkeer in de koningsklasse in 2026. Perez heeft een indrukwekkende staat van dienst met 281 races en zes overwinningen sinds zijn debuut in 2011. Zijn uitgebreide ervaring, gecombineerd met een sterk sponsornetwerk, maken hem een aantrekkelijke keuze voor teams die willen groeien. Met name het team van Cadillac lijkt behoorlijk te lonken naar zijn diensten.

Meerdere teams

Niet alleen Cadillac is geïnteresseerd in zijn diensten. Ook vanuit Frankrijk lonkt men naar Pérez: "Volgens mijn bronnen heeft de Mexicaan met meerdere teams gesproken, waaronder Cadillac en Alpine, over een terugkeer naar een racezitje volgend seizoen. Pérez staat te popelen om weer op de grid te staan ​​en juist die motivatie zou erg aantrekkelijk kunnen zijn voor teams die een coureur nodig hebben. Cadillac kan ook een meerjarige deal aanbieden, waardoor Perez zich echt in een project kan vastbijten en het team tegelijk stabiliteit krijgt", zo onthult de doorgaans goed ingelichte Lawrence Barretto tegenover Formula1.com.

Goede match

Volgens Barretto kan het een uitstekende match zijn voor zowel Pérez als het team: "Gezien de omvang van de uitdaging waar Cadillac voor staat om een ​​nieuw Formule 1-team vanaf nul op te bouwen en hun ambitie om zo sterk mogelijk te zijn, is het zeker dat minstens één van Cadillacs, zo niet beide stoeltjes, zullen worden bezet door coureurs met F1-ervaring. Daarom hebben ze behoorlijke interesse in Sergio Pérez, die 285 Grands Prix-weekenden op zijn naam heeft staan. De Mexicaan weet hoe hij moet winnen, hij heeft zes keer de hoogste trede beklommen en behaalde zijn beste resultaat met een P2 in het rijderskampioenschap tijdens zijn periode bij Red Bull."

