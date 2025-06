Voormalig F1-coureur Jolyon Palmer is bijzonder gecharmeerd van Oscar Piastri, die volgens hem "het koelste hoofd" heeft van alle Formule 1-coureurs van dit moment. Piastri weet momenteel de lijst aan te voeren voor het wereldkampioenschap met tien punten voorsprong op zijn teamgenoot Lando Norris. De Australiër heeft al vijf van de eerste negen races gewonnen en overklast daarmee ook Norris.

Volgens Palmer heeft Piastri zich enorm sterk ontwikkeld, vooral in de kwalificaties. Dit jaar heeft hij Norris vijf keer verslagen op zaterdag, al meer dan vorig seizoen in totaal. Palmer schrijft op de officiële F1-website: “Oscar lijkt ook het kalmste hoofd te hebben, zeker dat ik me kan herinneren, in de Formule 1.” Hij vervolgt: “Het is nog vroeg in zijn carrière en we hebben hem nog niet onder titelbeslissende druk gezien, dat komt later dit jaar, maar de man blijft ongelooflijk kalm, wat er ook om hem heen gebeurt.” Daarna betrekt hij er een andere coureur bij: “Kimi Räikkönen stond bekend als de Iceman in de Formule 1, maar ik heb hem zelfs emotioneler gezien dan Oscar.”

Artikel gaat verder onder video

Piastri is mentaal rustiger dan Verstappen

Vervolgens maakt Palmer de vergelijking tussen Piastri en Max Verstappen. De laatstgenoemde kende tijdens de Grand Prix van Barcelona een uiterst teleurstellend raceweekend. Mede door het incident met George Russell kreeg hij een tijdstraf van tien seconden, waardoor zijn uitzicht op het podium in duigen viel. Palmer ziet dat Piastri zich in dit soort situaties beter onder controle houdt dan Verstappen en daardoor geen kostbare punten weggeeft: “Dit kan alleen maar een kracht zijn: zo kalm blijven. Ik heb hem nog geen fouten onder druk zien maken en je kunt je niet voorstellen dat hij punten weggooit door ‘rode waas’, zoals Max Verstappen zondag deed.”

Niet foutloos, wel overtuigd van kwaliteiten

Palmer geeft wel toe dat Piastri niet perfect is. “Dit seizoen was hij niet foutloos. In Melbourne verloor hij veel punten doordat hij in de regen van de baan ging, bij de start in Imola was hij niet scherp toen Verstappen hem pakte, en in Monaco was het ook wat rommelig. Er zijn genoeg kansen voor Lando Norris geweest om in de titelrace te blijven, en het gevecht blijft spannend, met Oscar slechts tien punten voor.” Maar Palmer is overtuigd van de kwaliteiten van Piastri: “Maar wat ik tot nu toe heb gezien, is dat Oscar absoluut het profiel van een kampioen heeft, in een seizoen waarin hij zijn zwakke punten heeft omgezet in sterke punten.”

Gerelateerd