Kwalificatie in Formule 1: Hoe werkt het en hoe lang duurt het?

De kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de race en het is dus een uiterst belangrijk onderdeel van een Grand Prix-weekend in de Formule 1. De coureurs staan vol onder druk en zoeken een uur lang de grens op om de snelste tijd te rijden en daarmee de pole position te pakken. GPFans legt uit hoe het precies werkt.

De kwalificatie is een sessie met een knockoutformat, bestaande uit drie segmenten. Het wordt normaal gesproken op de zaterdag gehouden. Na elk segment worden er coureurs geëlimineerd, totdat de top tien over blijft om te vechten voor de pole position - de eerste plaats op de startgrid. De drie segmenten staan bekend als Q1, Q2 en Q3, en ze worden steeds korter. Teams hebben gedurende de kwalificatie vrije keus wat betreft de bandencompounds en coureurs hoeven niet een bepaald aantal ronden te rijden, maar het doel is natuurlijk om de snelst mogelijke rondetijd te klokken voor het einde van een segment. In elk segment gaan coureurs de baan op om de banden en de remmen op te warmen, een 'out-lap', voordat ze proberen een snelle rondetijd neer te zetten in een 'vliegende ronde' of 'hot lap'. Daarna rijden de coureurs rustig terug naar de pitstraat om alles weer af te laten koelen in de zogeheten 'in-lap'.

Q1, Q2 en Q3

De kwalificatie begint met Q1, waarin alle 20 coureurs meedoen in een segment van 18 minuten. Gebaseerd op de rondetijden vallen de langzaamste vijf coureurs af en nemen de posities 16 tot en met 20 in voor de startopstellingen. De overige 15 coureurs gaan door naar Q2, een segment van 15 minuten. Opnieuw worden de langzaamste vijf coureurs geëlimineerd en nemen ze de posities 11 tot en met 15 in. De top tien blijft over voor Q3, een segment van 12 minuten. Wie aan het eind van Q3 de snelste tijd heeft staan, pakt de pole position.

De pole position veiligstellen geeft geen zekerheid voor de overwinning op zondag. Naast inhaalacties kunnen het weer, de strategieën en mechanisch malheur of crashes roet in het eten gooien. Hoe lastiger het is om in te halen op een circuit, des te belangrijk de pole position wordt. De Grand Prix van Monaco in 2024 was de eerste Formule 1-race ooit waarbij de top tien bij de start hetzelfde was als bij de finish.

De startopstelling kan na de kwalificatie nog aangepast worden aan de hand van gridstraffen die de FIA en de stewards uit kunnen delen. Een coureur kan ook te langzaam zijn in de kwalificatie om aan de race deel te mogen nemen. Dit heet de 107%-regel.

Kwalificatie voor de Sprint

In zes van de 24 Grand Prix-weekenden wordt er een Sprint gehouden. Hier is een aparte kwalificatie voor, de sprintkwalificatie. In een sprintweekend wordt de kwalificatie voor de Grand Prix al op de vrijdag gehouden. De sprintkwalificatie wordt verreden op de zaterdagochtend of vroeg op de zaterdagmiddag.

De sprintkwalificatie lijkt op de normale kwalificatie. Er zijn dan namelijk ook drie aparte segmenten, maar in plaats van Q1, Q2 en Q3 heten ze SQ1, SQ2 en SQ3. Daarnaast duren deze segmenten niet 18, 15 en 12 minuten, maar 12, 10 en 8 minuten, respectievelijk.

