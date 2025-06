Volgens Ralf Schumacher was Mercedes-teambaas Toto Wolff opvallend ‘diplomatiek’ in zijn reactie op het incident tussen Max Verstappen en George Russell.

Na het incident en de botsing tussen Verstappen en Russell kreeg Verstappen veel kritiek. Verstappen stuurde zijn bolide in die van Russell, waardoor de Nederlander uiteindelijk bestraft werd met een tien seconden penalty. Oud F1-coureur Schumacher was echter vooral verrast door de reactie van Toto Wolff. In de podcast Backstage Boxengasse van Sky Sports zegt hij: “Wat ik het mooiste vond, was de reactie van Toto Wolff. Zo diplomatiek. Je kreeg bijna het idee dat hij en Max al samen aan het dineren waren en het over volgend jaar hadden.”

Artikel gaat verder onder video

Reactie van Wolff roept vraagtekens op

Verstappen zou volgens de verhalen trouw blijven aan Red Bull, al zorgt de reactie van Wolff voor de nodige vragen. Schumacher legt uit: "Normaal gesproken verwacht je dat een teambaas wat meer zijn eigen coureur verdedigt, maar hij zei eigenlijk: laten we rustig kijken naar wat Max daar precies deed. Uiteindelijk is er niets ernstigs gebeurd." Schumacher vindt dat Wolff 'opvallend trouw' reageert richting Verstappen na zo'n incident.

Eerdere uitspraken waren ook 'soft'

"Ik vond dat best opmerkelijk. Het lijkt erop dat er misschien ergens nog een deur openstaat." In een ander interview was Toto Wolff iets kritischer over de actie van Verstappen, maar op een 'humoristische' manier. Hij vergeleek de Nederlander met een Italiaanse taxichauffeur: iets waar de taxichauffeurs in Rome zelf weer fel op reageerden.

