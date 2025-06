De crash tussen Max Verstappen en George Russell in Spanje deed een hoop stof opwaaien en zelfs in Nederland is de kritiek op de Limburger niet mals. Kees van der Grint vindt - zeker na de excuses van Verstappen - dat de FIA hem een raceban had moeten geven voor Canada.

De Grand Prix van Spanje stevende lange tijd op een race die voornamelijk als tactisch steekspel de boeken in zou gaan. Toch kwam daar na de safety car wegens de gestopte Andrea Kimi Antonelli verandering in. Na de herstart kreeg Verstappen het op de baan aan de stok met Charles Leclerc en Russell. Nadat engineer Gianpiero Lambiase de Nederlander opdroeg om de 'gewonnen' plek terug te geven, sloegen de stoppen door bij de viervoudig wereldkampioen en gaf hij Russell een beuk nadat hij eerst zijn plek inderdaad leek terug te geven. Na afloop van de race moest de Nederlander er niks van weten en weigerde hij de schuld op zich te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Verklaring Verstappen

Eén dag later veranderde de zaak en kwam Verstappen plotseling met een excuus op Instagram op de proppen: "We hadden een strategie om naar uit te kijken en we reden een prima race in Barcelona, totdat de safety car naar buiten kwam. Ik werd steeds meer gefrustreerd door de bandenkeuze die we voor het einde hadden gemaakt, en sommige acties die na de safety car-herstart werden gepleegd. Het leidde tot een actie die niet oké was en het had niet mogen gebeuren. Ik doe altijd mijn uiterste best voor het team en dan kunnen de emoties hoog oplopen. Je wint samen, je verliest samen. Tot in Montreal", zo liet hij weten in een verklaring.

Raceban

Na die excuses is het voor Van der Grint duidelijk dat Verstappen harder gestraft had moeten worden: "Het was een blunder van het team. Dat waren niet de regels. Ze hadden ook geen opdracht gekregen. Het is een blunder van het team. Hij laat hem uitlopen, maar daarvoor waarderen we ook Verstappen. Dan knalt hij er tegenaan. Op dat moment vond ik de straf niet terecht", zo begint hij bij In de Slipstream op Viaplay. "Maar als de FIA dan een straf geeft en Verstappen op maandag zegt dat hij dat niet moet doen, dan heeft hij dat expres gedaan... Dat hoort helemaal niet in de sport. Ik vind die drie punten laf, die zijn nergens voor nodig. Maar als de FIA dan vindt dat het een actie is die niet in de sport thuishoort, dan moet de FIA er vier geven, zodat hij niet kan rijden."

Gerelateerd