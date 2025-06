Yuki Tsunoda heeft deze week de kans gekregen om uitgebreid te testen met Red Bull, in de hoop antwoorden te vinden op zijn huidige 'vormcrisis'. Na een frustrerend weekend in Spanje, waarin hij als laatste kwalificeerde en geen verklaring voor zijn gebrek aan snelheid kon vinden, mocht hij twee dagen testen in Barcelona.

De training kwam goed uit voor de Japanner, aangezien er afgelopen weekend geracet werd op het circuit in Barcelona. En de tweedaagse test vond op datzelfde circuit plaats, waar hij veel moeite had tijdens de race. Op dinsdag testte hij een oudere Red Bull (RB19) onder het Testing of Previous Car (TPC)-reglement, waarbij hij mocht experimenteren met de set-up. Op woensdag reed hij met Red Bulls aangepaste RB19 voor de 2026-regelgeving, tijdens de Pirelli-bandentest.

Artikel gaat verder onder video

Vertrouwen moet terugkomen bij Tsunoda

Tsunoda hoopt dat deze extra testtijd hem helpt het maximale uit de huidige wagen te halen, want zijn vertrouwen is nog niet op peil: “In de kwalificatie gaat het bij de laatste paar tienden erom het meeste eruit te halen met de evolutie van de baan en aanpassingen aan de vleugel. Zelfs binnen de kwalificatie veranderen de omstandigheden, en ik probeer nog steeds het maximale te vinden. In mijn vorige auto, bij VCARB, wist ik precies wat er op de achtergrond gebeurde en kon ik vol pushen. Bij deze auto vertrouw ik er nog niet volledig op. En die paar milliseconden, die paar tienden die ik mis, zijn behoorlijk belangrijk”, aldus de Japanner tegenover algemene media.

Gerelateerd