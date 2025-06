Max Verstappen en George Russell waren tijdens de slotfase van de F1 Grand Prix van Spanje betrokken bij het veelbesproken incident, maar nu zijn er ook nieuwe beelden opgedoken van het incident waar Verstappen met Charles Leclerc bij betrokken was en over klaagde via de boardradio.

Volgens Verstappen reed Leclerc op hem in op het rechte stuk bij de herstart na de safety car. Op beelden van de uitzending zelf leek het allemaal wel mee te vallen, alhoewel het vooral Leclerc was die van zijn lijn afweek op het rechte stuk. Dit gaf hij naderhand ook wel toe, maar de FIA besloot geen straf uit te delen. Allebei de coureurs 'hadden een gelijk aandeel in het toucheren van elkaar', wat dus de reden was dat Leclerc geen straf kreeg.

Nieuwe beelden van incident Leclerc en Verstappen

De nieuwe beelden vanuit de auto van Russell circuleren nu op het internet. Het incident bleek het begin te zijn van een dramatische hervatting na de safety car. Nadat Verstappen na dit moment door Leclerc in was gehaald, probeerde bij de eerste bocht ook nog Russell erlangs te gaan bij de Nederlander. Dit lukte niet, maar Verstappen moest wel van de baan af om zijn positie te behouden. Red Bull stelde dat Verstappen voor de zekerheid beter zijn positie terug kon geven, omdat ze dachten dat hij voor zijn actie een straf zou krijgen. Voor het incident tussen Leclerc en Verstappen werd er dus geen straf uitgedeeld. Er zijn fans die op basis van de nieuwe beelden vinden dat Leclerc duidelijk instuurt op de auto van Verstappen, terwijl sommige fans ook nog steeds zien dat Verstappen ook naar de Monegask stuurt.

Frustratie loopt op bij Verstappen

Vervolgens was de frustratie Verstappen zo opgelopen dat hij, bij het erlangs laten van Russell, bewust in zou rijden op de zijkant van de auto van Russell. Hier kreeg hij na afloop van de race tien seconden straf en drie strafpunten voor. Vooral dat laatste was pijnlijk voor Verstappen, die nu nog een strafpunt weg is van een schorsing voor de volgende Grand Prix. Hij zal de race in Canada en Oostenrijk moeten overleven om dit te voorkomen, want eind juni verlopen er twee strafpunten.

