Het contact tussen Max Verstappen en George Russell tijdens de slotfase van de F1 Grand Prix van Spanje heeft flink wat stof doen opwaaien. De Nederlander maakte zich met zijn op het oog bewuste actie niet populair en was dan ook de coureur waar na afloop het meest over gesproken werd. Zo ook door Toto Wolff.

Wolff, teambaas van Mercedes, zou, zo weet corriere.it te melden, gezegd hebben dat de rijstijl van Verstappen en de actie van de Nederlander in Spanje niet in F1 hoort. Hij vergeleek het zelfs met taxichauffeurs. "Verstappen gedroeg zich als bepaalde taxichauffeurs in Rome of Napels, heel agressief, zonder regels.” De taxichauffeurs in Rome en Napels werden gevraagd om een reactie en bleken niet gediend te zijn van de vergelijking van de Oostenrijker.

Reacties na uitspraken Mercedes

Zo worden er een paar reacties van taxichauffeurs meegenomen door de Italiaanse site. 'Misschien kan hij zich beter op zijn eigen team richten', is een reactie. Een andere chauffeur stelt dat wat hun doen eigenlijk knapper en minder gevaarlijk is dan wat Verstappen zondag deed. "Ik zou die coureurs wel eens net als wij willen zien rijden tussen bouwterreinen, verkeer, scooters en golfkarretjes. Rome is tegenwoordig een jungle, geen Formule 1-circuits." Ook stelt een chauffeur dat zij niet kunnen crashen. "Een cliché, maar wij zijn de eersten die geen ongelukken willen, anders verliezen we onze werkdag."

Verstappen richting raceban

Door het incident moet Verstappen nu nog twee raceweekenden oppassen dat hij geen schorsing van een race oploopt. Hij kreeg afgelopen weekend drie strafpunten voor het incident, waardoor hij op elf van de twaalf staat. Als hij nog een strafpunt krijgt in Canada of Oostenrijk, dan is hij de race daarna geschorst. Een echte verontschuldiging is er nog niet geweest, maar op Instagram liet Verstappen al wel weten dat het incident nooit had mogen gebeuren.

