Red Bull weigerde Verstappen te vertellen over keuze voor harde band: 'De f*ck?!'

De Grand Prix van Spanje kreeg in de slotfase te maken met een safety car en dat was het moment waarop Red Bull Racing besloot Max Verstappen (27) op de harde banden te zetten. Tijdens de live uitzending was al te horen dat Verstappen niet blij was met deze keuze, maar uit het volledige gesprek met Gianpiero Lambiase blijkt dat Verstappen bewust niet op de hoogte werd gesteld van deze keuze.

Verstappen reed op gebruikte softs toen de safety car op de baan kwam in Barcelona. Op dat moment stevende hij nog af op de derde positie, wat een prima resultaat zou zijn geweest. Tijdens de neutralisatie doken zowel Oscar Piastri (de leider in de wedstrijd) en teamgenoot Lando Norris (tweede) naar binnen voor een pitstop. Red Bull had er voor kunnen kiezen om Verstappen op gebruikte softs buiten te laten. Dan was hij aan de leiding gekomen bij de herstart en zou hij het nog enkele ronden hebben moeten volhouden tegenover de twee McLaren's op verse banden. Red Bull koos er echter voor om Verstappen binnen te halen en op de harde band te zetten. Dit resulteerde uiteindelijk in een ramp - en nu blijkt dat Verstappen ook niet op de hoogte werd gesteld van deze bandenkeuze.

Red Bull Racing haalt Verstappen binnen met halve informatie

Beelden die circuleren op Instagram laten het hele boardradio-gesprek tussen Verstappen en Lambiase horen en daaruit blijkt dat Red Bull er ogenschijnlijk bewust voor koos om bepaalde informatie achter te houden voor Verstappen. "Safety car op de baan Max, safety car op de baan", zo begon Lambiase, waarna Verstappen direct vroeg: "Hebben we nog een andere set banden? Ze zullen een verschil maken, verse banden." Even later kwam zijn engineer terug op de radio om Verstappen naar binnen te halen. "Oké Max, box, pitstop bevestigd. Strat 12 in de pitstraat", zo klonk het.

Verstappen niet ingelicht over harde band in Spanje: "Waarom de f*ck?!"

Verstappen reed vervolgens de pitstraat in, niet wetende welke band hij zou krijgen, want dit werd hem niet verteld. Hij liet zijn banden wisselen, reed vervolgens richting de uitgang van de pitstraat en merkte toen ineens op dat hij de harde band onder zijn RB21 had zitten. "Euh, waarom de f*ck?! Wat is dit voor een band?", zo vroeg hij zich af. "Dat is de harde band, Max", zo reageerde Lambiase. Verstappen begreep er duidelijk niets van. "Waarom? Waarom staan we op de hard?" Vanuit de pitmuur lieten ze weten dat "dat de enige optie" was. Op de vervolgvraag van Verstappen of er uberhaupt iemand in de race met de harde band had gererden, kreeg hij een weinig hoopvolle boodschap: "Nee."

