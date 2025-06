George Russell en Max Verstappen hebben het al vaker met elkaar aan de stok gehad, maar tijdens de Grand Prix van Spanje leek er niet zo heel veel aan de hand te zijn tussen de twee F1-coureurs, totdat Verstappen plots besloot zijn auto in de zijkant van de Mercedes te rijden. Tegenover Channel 4 ging Russell dieper in op de situatie.

Verstappen reed in Barcelona eigenlijk voornamelijk zijn eigen race met als inzet een plek op het podium. De McLaren's waren in theorie te snel voor hem, maar met een alternatieve strategie probeerde Red Bull de renstal uit Woking toch nog aan het wankelen te krijgen. Verstappen was dus eigenlijk helemaal niet in gevecht met Russell, maar toch kwam hij hem tegen kort na de herstart - in de sloftase van de race. Verstappen stond op de harde band, ging buiten de baan en kwam voor Russell weer het asfalt op. Geheel volgens de regels, zo bleek achteraf, maar Red Bull gaf Verstappen toch de opdracht Russell voorbij te laten. Verstappen deed het met de nodige tegenzin en deelde vervolgens een beuk uit aan de Brit. Russell vraagt zich af waarom. "Ik begrijp de reden niet", zo vertelde hij na afloop.

Verstappen "is een harde racer" oordeelt Russell

We hebben in het verleden wel eens gezien dat Russell en Verstappen elkaar verbaal hard kunnen afvallen na een actie in de race, maar na afloop van de Spaanse Grand Prix bleef Russell opvallend rustig. Misschien ook omdat hij uiteindelijk een prima vierde plek binnen wist te hengelen. Toen hij bij de microfoon van Channel 4 gevraagd werd naar het moment met Verstappen, antwoordde hij: "Ik bedoel, hij [Verstappen] is een harde racer. Zo simpel is het. Hij is een soort win it or bin it type jongen. Het is duidelijk dat hij de afgelopen jaren vooraan heeft gestaan, dus we hebben dit waarschijnlijk al zo lang niet gezien."

Russell "snapt de reden niet" van actie Verstappen in Spanje

Russell vervolgt: "Maar weet je, we racen allemaal al tegen Max sinds 2011 - en dat is gewoon zijn stijl." De Brit wil zijn rivaal echter niet te hard afvallen, want hij heeft ook heel veel respect voor Verstappen. "Ik ga er niets negatiefs over zeggen, want hij is een viervoudig wereldkampioen en ik een nulvoudig wereldkampioen. Dus hij doet duidelijk iets goed." Maar of het verstandig is wat Verstappen deed? "Ja, er zijn duidelijk veel jonge kinderen die opkijken tegen de F1-coureurs en dan zie je de dingen die hij deed in Imola en dan moet je je pet afnemen, maar dan zie je ook dingen zoals vandaag. En het leek een beetje onnodig. En ik snap de reden niet echt."

