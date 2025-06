De Grand Prix van Spanje gaat vanmiddag van start met slechts negentien coureurs. Lance Stroll heeft zijn deelname laat in het weekend teruggetrokken, waardoor Aston Martin geen vervanger meer in mag zetten.

Het Formule 1-team van Aston Martin maakte zaterdagavond bekend dat Lance Stroll geen deel zal nemen aan de Grand Prix van Spanje vanmiddag. De Canadees kampt volgens het team met een blessure aan zijn hand en pols, en is daarom niet in staat deel te nemen aan de race in Barcelona. De blessure zou verband houden met een operatie die de Canadees in 2023 moest ondergaan, nadat hij vlak voor de start van het seizoen zijn pols brak door een val van zijn fiets.

Stroll mist Grand Prix van Spanje

"De afgelopen zes weken heeft Lance last gehad van pijn in zijn hand en pols", leest het statement. "Zijn medische consultant gelooft dat dit samenhangt met de ingreep die hij in 2023 heeft ondergaan. Zijn medische team heeft bevestigd dat hij morgen niet zal racen en dat hij een ingreep zal ondergaan om deze problemen te verhelpen, waarna hij zich zal focussen op zijn herstel." Onduidelijk is dus of Stroll er tijdens het eerstvolgende raceweekend in Canada - zijn thuisrace - weer bij zal zijn.

Waarom Stroll niet vervangen mag worden

Aston Martin beschikt in de vorm van Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne over twee reservecoureurs, om in geval van nood in de AMR25 te kunnen springen. Toch verschijnen er in Spanje slechts negentien coureurs aan de start. In Artikel 32.2a) van de sportieve reglementen staat namelijk dat "een coureur op ieder moment vóór de start van de kwalificatie vervangen kan worden." Een invaller moet dus minimaal één sessie in aanloop naar de race afwerken. Stroll kwalificeerde zich zaterdagmiddag echter zelf, waardoor Aston Martin geen invaller meer in mag zetten.

Mocht Stroll de Grand Prix van Canada niet redden, is er nog een ander probleem op te lossen. Zowel Drugovich als Vandoorne komen dat weekend namelijk in actie tijdens de 24 uur van Le Mans.

