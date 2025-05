Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg is dit weekend namens Sky Sports F1 aanwezig rond het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Duitser merkt op dat de huidige Formule 1-wagens erg nerveus zijn en wijst daarbij op een vorm van kunst in het rijden van Max Verstappen.

Rosberg werd in zijn carrière één keer wereldkampioen, in 2016. Het titanengevecht met zijn voormalige vriend Lewis Hamilton duurde tot aan de laatste race van het seizoen. In Abu Dhabi reed Hamilton aan de leiding, terwijl Rosberg een inhaalrace moest rijden. Cruciaal moment daarin was het voorbijgaan aan Max Verstappen, die op dat moment op P4 reed. Achteraf gaf Rosberg aan dat dit de meest intense ronden uit zijn carrière waren. Toen de titel eenmaal binnen was, kondigde hij aan dat hij met pensioen zou gaan en van zijn F1-rust zou genieten.

Nerveuze wagens

Rosberg is echter nog veelvuldig als analist te zien en bij de Britse zender staat hij in bocht zeven van het Spaanse circuit. "Deze auto's zijn zo nerveus. Je komt aan [in bocht acht] met overstuur, maar vervolgens heb je onderstuur in het midden van de bocht en dan ook weer een wiebelende achterkant bij het uitkomen van de bocht. De coureurs zijn echt de hele tijd aan het corrigeren, het lijkt echt een flink karweitje voor iedereen." Wel ziet hij een duidelijke uitschieter, in positieve zin: "De McLaren ziet er wel het beste uit en lijkt op rails te rijden, erg agressief."

Verstappen danst met achterkant van RB12

Daarnaast prijst hij de kwaliteiten van Verstappen: "Verstappen, dat is bijna kunst. Zijn auto is overal tegelijk, hij stopt zoveel overstuur in de wagen, maar verliest de controle nooit. Hij danst eigenlijk met de achterkant, precies binnen de limiet. Verstappen door die bochten zien gaan is bijna magisch. Je ziet ook meteen waarom Tsunoda het zo lastig heeft hun auto ziet er echt uit als onhandelbaar."

