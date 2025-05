Het raceweekend in Spanje staat voor de deur en daar waar Red Bull in Monaco genoegen moest nemen met P4, lijkt er in Barcelona weer wat mogelijk te zijn. In GPFans Raceteam blikken Sebastiaan Kissing en Remy Ramjiawan vooruit op de Grand Prix van Spanje. De hele podcast beluisteren? Dat kan via deze link.

