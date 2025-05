Albon steekt de draak met Russell en neemt hem mee naar een 'drive through'

Het weekend in Monaco was frustrerend voor Mercedes. Tijdens de kwalificatie kwam George Russell stil te staan en belandde Kimi Antonelli in de muur. Tijdens de race werd het duo rondenlang opgehouden, waarna Russell besloot op eigen houtje de chicane af te snijden, iets wat hem uiteindelijk duur kwam te staan. Alexander Albon zag het tafereel en kwam de Engelsman tegemoet.

Voor de race in Monaco had de Formule 1 een verplichte tweestopper ingevoerd. Dat leidde tot een aantal bijzondere strategieën, beginnend bij de Racing Bulls. Liam Lawson reed bewust langzamer, zodat zijn teamgenoot een 'gratis' pitstop kon maken. Williams paste later dezelfde strategie toe, maar Russell hield het niet langer vol. Hij sneed de chicane af en gaf over de boordradio openlijk toe dat hij de straf dan maar voor lief nam. Het werd geen tijdstraf van vijf of tien seconden, maar een drive-through-penalty.

Albon houdt zijn woord

Russell onthulde dat hij zondagavond in Monaco nog uit eten zou gaan met Albon. “Ik ga vanavond uit eten met Alex, en hij betaalt de rekening,” vertelde hij. Albon kon het niet laten om te reageren: “Ik neem je mee naar een drive-through.” En hij hield woord, want hij heeft daadwerkelijk het bonnetje betaald.

