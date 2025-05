Piastri kan leven met podium in Monaco: "Als dit slecht is, valt het allemaal wel mee"

Oscar Piastri (24) slaagde er tijdens de Grand Prix van Monaco niet in zijn voorsprong in het WK uit te breiden. De Australiër finishte als derde - en zag teamgenoot Lando Norris er met de overwinning vandoor gaan. Hoewel Piastri na afloop erkende dat het altijd beter kan, is hij zeker niet ontevreden met een podium.

Piastri ging het weekend in Monaco in als kampioenschapsleider en deze positie heeft hij ook na afloop van de Grand Prix nog steeds in handen. Zijn voorsprong op de concurrentie is echter wel iets geslonken, want het was teammaat - én grootste rivaal Norris - die er met de zege vandoor ging in het prinsdom. Piastri kwam als nummer drie over de streep. Niet helemaal het resultaat waarop hij had gehoopt, maar echt teleurgesteld klonk Piastri niet toen hij na afloop verscheen bij de gridinterviews. "Als dit een slecht weekend is, dan valt het allemaal nog wel mee", zo verklaarde hij met een knipoog.

Piastri kan leven met derde plek in F1 Grand Prix Monaco

"De overwinning was natuurlijk mooier geweest. Het was een lastig weekend, van de training tot de kwalificatie. We waren er dichtbij, maar niet dichtbij genoeg. Over het algemeen zijn we er best tevreden mee. Er zijn natuurlijk wel wat dingen om naar te kijken als we volgend jaar hierheen komen, maar we hebben punten behaald en opnieuw een podium in Monaco, dus het is niet allemaal slecht. Als dit een slecht weekend is, dan valt het allemaal nog wel mee. Goed gedaan ook door Lando, hij reed een geweldig weekend en Charles was ook snel, zoals altijd", aldus Piastri.

