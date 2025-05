Na F2 ook enorme crash in Porsche Supercup tijdens eerste bocht in Monaco

Na de bizarre crash tijdens de feature race van F2, onderdeel van het weekend van de F1 Grand Prix van Monaco, is er ook bij de Porsche Supercup een enorme crash geweest na de eerste bocht.

Bij deze crash vond hetzelfde plaats als bij die in F2, zei het iets minder extreem. Na de eerste bocht zorgde Keagan Masters met zijn nogal ambitieuze actie voor een crash, waarbij vooral de auto van Marvin Klien schade zou oplopen. De rest van het veld zou vervolgens achter elkaar betrokken raken bij een opstopping. In totaal waren zeventien auto's betrokken bij het incident. Drie auto's bleven staan, de rest kon vervolgens wel weer naar de grid rijden. Het gevolg was, logischerwijs, een rode vlag. Naast Klien en Masters kon ook Nederlander Wouter Boerekamps na het incident niet door.

another phenomenal start with porsche super cup pic.twitter.com/W72zKXcJmA — nini (@SCUDERIAFEMBOY) May 25, 2025

