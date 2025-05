Het was voor Mercedes een teleurstellende kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco. Andrea Kimi Antonelli werd vijftiende nadat hij in Q1 was gecrasht, terwijl George Russell op P14 zou eindigen door problemen met zijn motor. De Brit legt uit wat er gebeurde.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, stelt Russell dat het waarschijnlijk door een hobbel kwam dat de motor besloot ermee op te houden na de eerste bocht. Toch was hij verrast, want deze hobbel zorgde er tijdens de trainingen en in Q1 niet voor dat de motor problemen had. "Er was zeker een hobbel waar ik overheen ging, maar dit was eigenlijk het hele weekend al het geval. Om wat voor reden dan ook zorgde het dit keer voor dat de hele motor vermogen verloren. Daardoor ging hij uit."

Russell zag Mercedes zoeken naar set-up

Russell stelt dat Mercedes een lastig weekend had en ze bij de Brit richting de kwalificatie weer terug zijn gegaan naar een oude set-up. "Het is erg jammer, want we waren een beetje verdwaald dit weekend qua set-up. We zijn vervolgens teruggegaan naar de basis voor de kwalificatie en vanaf de eerste ronde met die set-up voelde ik dat we weer competitief waren. Antonelli bleef bij zijn set-up van VT3, ik ging terug naar iets wat ik kende. Antonelli had het lastig en ik zat er meteen goed bij. We hadden echt in de top vier kunnen eindigen."

Russell voelde vertrouwen

Volgens Russell was de auto van Mercedes tijdens de kwalificatie zo goed dat hij de top vijf zonder motorproblemen wel had kunnen halen. "Alles ging goed in Q1 en ik gebruikte zelfs geen nieuwe banden. Ik deed de eerste bocht in Q2 en ik was al 0.2 seconden aan het verbeteren. We hadden een echte kans dit weekend, maar nu is het weekend wel voorbij. "

