Voor Yuki Tsunoda was het namens Red Bull Racing de derde keer dit seizoen dat hij Q3 niet kon halen. Terwijl Max Verstappen vijfde werd, werd Tsunoda twaalfde. De Japanner baalt van het feit dat hij net zoals Verstappen nu vooral afhankelijk is van de strategie om plaatsen te winnen tijdens de race en weet niet of dit realistisch is.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, besprak Tsunoda de kwalificatie. De Japanner baalt van zijn P12, want de auto was volgens Tsunoda snel en hij vond dat hij eigenlijk het hele weekend in de buurt van Verstappen zat qua tempo. "De snelheid was daar, eigenlijk het hele weekend wel. Op de rondjes met veel verkeer na zat ik eigenlijk telkens in de buurt van de tijden van Max. De snelheid was dus daar en het was een probleemloos weekend tot de kwalificatie. Heel erg frustrerend."

Tsunoda ziet auto Red Bull verbeteren

Tsunoda stelde vervolgens wat Verstappen na de kwalificatie ook al stelde: Red Bull heeft van vrijdag op zaterdag, zoals vaak het geval is, stappen weten te zetten. "De auto was op zaterdag beter dan op vrijdag. Ondanks dat ik een flat spot op mijn mediums had, reed ik redelijk dicht in de buurt van Verstappen. Dat was vrij prima." Tsunoda rijdt dit weekend door zijn crash in Imola niet met de upgrades die Red Bull vorig weekend bracht en waar Verstappen dit weekend dus wel mee rijdt.

Tsunoda over GP Monaco

Tsunda blikt vervolgens vooruit op de Grand Prix, waarin het altijd lastig is om in te halen. Met een tweestopper zijn er echter ineens meer strategische mogelijkheden, weet ook Tsunoda. Toch verwacht hij geen wonderen. "Het gaat lastig worden. Er zullen wat teams voor ons zijn die wat interessante strategische dingen gaan doen, dus het zal geen race worden waarin alles in volgorde zal rijden tot de finish. Het wordt lastig te voorspellen en ik ga mijn best doen. Ik ga proberen in te halen, maar het is hier altijd risicovol om dat te doen. Als ik een mogelijkheid zie, dan ga ik ervoor. "

