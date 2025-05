Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella hebben de onlangs ingevoerde technische richtlijnen niets te maken met het feit dat McLaren in Imola niet kon tippen aan de racepace van winnaar Max Verstappen. De Italiaan heeft de vergelijking zelf ook meerdere keren voorbij zien komen en stelt dat het om appels met peren gaat.

In aanloop naar het raceweekend in Imola voerde de FIA twee technische richtlijnen in, zo werd deze week bekend. De eerste had betrekking op de skid blocks onder de wagens; de tweede was een opheldering naar aanleiding van vragen van Red Bull. Er gaan geluiden rond die suggereren dat McLaren mogelijk een slim trucje gebruikte dat door de nieuwe TD (Technical Directive) is verboden, maar Stella geeft in gesprek met de Spaanse tak van Motorsport.com aan dat daar geen sprake van is.

Artikel gaat verder onder video

Hogesnelheidsbochten VS lagesnelheidsbochten

De teambaas wijst simpelweg op de sterke en zwakke punten van de MCL39, die juist uitblinkt op circuits met veel langzame bochten. De RB21 komt juist tot leven op banen met hogesnelheidsbochten, zoals in Imola: "Miami is een circuit dat wordt gedomineerd door lage snelheden. En met alle investeringen die we hebben gedaan op het gebied van aerodynamische ontwikkeling, is onze auto enorm verbeterd in dit soort bochten. Dus als we Miami willen vergelijken, laten we dan ook kijken naar China. Wat gebeurde daar? De twee McLarens verdwenen aan kop: P1 en P2. Willen we het vergelijken met Bahrein, ook een circuit met lage snelheden? Oscar domineerde die race. Lando startte vanaf P6 vanwege een gridstraf en wist zich alsnog naar voren te vechten."

McLaren niet langzamer geworden

Dat McLaren sinds vorig weekend snelheid heeft verloren, daar gaat hij niet in mee: "Ik ben het niet eens met die uitspraak. Vergelijk geen appels met peren. Zorg ervoor dat je specifiek, analytisch en precies bent in hoe je informatie gebruikt. Imola valt in dezelfde categorie als Saoedi-Arabië en Japan: snelle bochten, smalle circuits. En als we naar die circuits kijken, dan stond Red Bull op pole. In de race in Saoedi-Arabië, als Max geen straf had gekregen, had hij die race gewonnen. En als we het tempo vergelijken tussen McLaren en Red Bull in Japan en Saoedi-Arabië, dan zie ik precies hetzelfde beeld als in Imola. Ook als we kijken naar het verschil tussen McLaren, Mercedes en Ferrari, dan komt dat overeen met wat we in Imola zagen."

Stella gaat nog een stapje verder en voegt een nieuw stuk fruit aan de analogie toe: "Deze [Grand Prix van Monaco] is een perzik! Dit is een totaal uniek geval. En in deze categorie van perziken zou het me niets verbazen als Ferrari de snelste auto heeft. We zullen zien. Misschien doen we nog een paar races en kunnen we betere categorieën maken."

Gerelateerd