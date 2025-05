Racebeest Max Verstappen onthult dat hij het vaderschap prima weet te combineren met zijn drukke schema in de Formule 1. De Nederlander zag vorige maand baby Lily ter wereld komen en legt uit hoe hij zijn werkzaamheden in de koningsklasse combineert met zijn nieuwe rol als vader.

Afgelopen maand kwam het heuglijke nieuws naar buiten dat zijn vriendin Kelly Piquet voor de tweede keer moeder is geworden, en Verstappen dus voor het eerst zelf vader werd. Verstappen was al een tijdje de bonuspapa van Penelope, dus helemaal nieuw is het ouderschap niet voor hem.

Thuiskomen voor baby Lily

Verstappen is een echte familieman, maar laat zijn werkzaamheden in de koningsklasse er niet onder versloffen. "Ik weet wat ik moet doen en wat er moet gebeuren", zo onthult tijdens een Hot Lap. Zodra die werkzaamheden voorbij zijn, kan hij weer vader Verstappen zijn: "Ik ben gewoon gefocust op mijn taak, maar het is wel erg fijn dat als je thuiskomt dat er dan een klein meisje daar voor je is."

