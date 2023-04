Brian Van Hinthum

Woensdag 5 april 2023 17:47

Na elk Grand Prix-weekend krijgen de coureurs aan de hand van het oordeel van vier juryleden een Power Ranking-cijfer toebedeeld. Hoewel Max Verstappen zondag de race in Australië won, zien we de Nederlander pas terug op de vijfde stek qua hoogste cijfers. De mannen van Mercedes waren de baas in Melbourne.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Artikel gaat verder onder video

F1 Power Rankings: Australië

Verstappen schreef zondag de race op zijn naam in Australië, maar wordt desondanks met een 8.6 slechts als vijfde coureur beoordeeld door de jury. "Hoewel hij naar beneden viel tot de derde stek in de eerste ronde, was het aan de hand van de snelheid van Verstappen en de Red Bull RB19 lastig om iemand in de paddock te vinden die niet meer geloofde in een overwinning. Uiteindelijk pakte hij die op vrij dominante wijze. De Nederlandse coureur was zoals gebruikelijk vol zelfvertrouwen en ging perfect op met de herstarts. Hij voorkwam chaos en bleef voor zijn rivalen. Uiteindelijk was het een perfect uitgevoerd weekend van hem en zijn Red Bull-team", zegt de jury.

Russell en Hamilton bovenaan

Desondanks was het niet genoeg voor een plek in de top drie. Nico Hulkenberg [P7] en Lando Norris [P6] kregen allebei een 8.8. Beide Mercedes-coureurs werden getrakteerd op een 9.0. Opmerkelijk in het geval van George Russell, daar hij een DNF noteerde. "Russell zal ongetwijfeld huiswaarts keren met opgeheven hoofd, ondanks dat hij slechts zeventien ronden meedeed op zondag. Hij reed zeven ronden aan de leiding en reed met zijn ellenbogen naar buiten toen hij Verstappen bij de start inhaalde. Uiteindelijk werd zijn dag een zure, ook al was dat niet zijn schuld. Wie weet wat er had kunnen gebeuren als de dingen anders waren gelopen", claimen de rapporteurs.