Op social media circuleren verschillende complottheorieën over de safety car die tijdens de race in Imola de baan op kwam om de wagen van Kimi Antonelli te verwijderen. Enkele fans wezen op de uitvalbeurt van Esteban Ocon, waarbij slechts een Virtual Safety Car (VSC) werd ingezet. GPDA-voorzitter Alexander Wurz gaf op X een verklaring voor de beslissing van de wedstrijdleiding.

Ocon was afgelopen zondag de eerste uitvaller van de Grand Prix van Emilia Romagna. In ronde 29 verloor zijn Haas alle vaart, waarna hij zijn bolide parkeerde in het gras na bocht Tosa 1. De wedstrijdleiding besloot een VSC in te zetten, zodat de wagen veilig kon worden weggehaald. Voor diverse coureurs, waaronder Max Verstappen, bood dit de kans op een gratis pitstop. Kort daarna moest ook Antonelli zijn Mercedes aan de kant zetten, slechts zo'n vijftig meter verder dan waar Ocon dat deed. Toch koos de wedstrijdleiding ditmaal voor een volledige safetycar, wat leidde tot beschuldigingen van manipulatie. Verstappens opgebouwde voorsprong verdween immers volledig.

Artikel gaat verder onder video

Wurz kreeg als voorzitter van GPDA veel vragen

Wurz legt echter uit dat de keuze van de wedstrijdleider juist heel logisch was. "Ik heb de afgelopen 24 uur enorm veel vragen gekregen, van journalisten en van fans. De vraag was of de FIA inconsistent handelde toen Ocon aan het einde van bocht zeven uitviel en een VSC werd ingezet, en later in de race bij een soortgelijk incident met Antonelli aan het einde van diezelfde bocht een safetycar volgde", begint Wurz.

Juiste beslissing van wedstrijdleider

De Oostenrijker verklaart dat Antonelli simpelweg iets verder van de baan stond, waardoor bergingsvoertuigen het circuit op moesten komen. Sinds het fatale ongeluk van Jules Bianchi in 2014 geldt de regel dat er direct een safetycar wordt ingezet zodra er een bergingsvoertuig op het circuit aanwezig is. "De beslissing van de wedstrijdleider was dus niet inconsistent, integendeel. Het was juist een heel goede beslissing vanuit het oogpunt van veiligheid", aldus Wurz.

