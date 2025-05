Max Verstappen (27) wist tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna voor de zoveelste keer meer dan het maximale uit zijn RB21 te halen. In Imola was de beloning hiervoor een overwinning. Hij verschalkte polesitter Oscar Piastri bij de start en ging er vervolgens met grote passen vandoor. Jacques Villeneuve is lovend over de Nederlandse coureur.

Villeneuve werd zelf in 1997 wereldkampioen Formule 1, dus de Canadees weet wat er nodig is om aan de top mee te doen. Volgens hem heeft Verstappen alles in zich om een team te dragen, zelfs als hij niet de snelste auto heeft. Keer op keer bewijst Verstappen dat hij beter is dan alles en iedereen in dezelfde auto. Verstappen versleet al meerdere teamgenoten; allemaal dropen ze af. Moet Red Bull dan twee Verstappens in de auto zetten? Nee, dat is ook geen optie, stelt Villeneuve. "Je kunt geen twee Max'en in een team hebben. Dat gaat gewoon niet, zeker niet met hoe de coureurs tegenwoordig zijn", zo vertelt hij bij Sky Sports.

Villeneuve ziet een beetje Senna terug in Verstappen

Volgens Villeneuve heeft Verstappen wel wat weg van Formule 1-legende Ayrton Senna. De Braziliaanse coureur, die in 1994 om het leven kwam bij een crash, staat te boek als één van de beste rijders aller tijden. "Hij [Verstappen] doet me op een bepaalde manier denken aan Senna", zo zegt Villeneuve, die in Verstappen en Red Bull het perfecte duo ziet. "De Red Bull is op papier niet zo dominant, maar toch lukt het ze om als team beter te presteren. Ze hebben kracht en wilskracht, de wil om ervoor te gaan - en dan eindigen ze met de overwinning, door die vechtlust en vastberadenheid", aldus de 54-jarige oud-coureur.

Villeneuve kroonde zich in 1997 tot wereldkampioen

Villeneuve reed zelf in zijn kampioensjaar (1997) wél in een uiterst dominante bolide. Hij kwam destijds uit voor het team van Williams en had toen verreweg de snelste auto van het veld. Villeneuve won 7 van de 17 races dat seizoen, stond 10 keer op pole en 8 keer op het podium. Zijn team veroverde ook de wereldtitel bij de constructeurs.

