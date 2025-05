Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is niet de grootste fan van Max Verstappen. Tijdens de race in Imola kwam de Virtual Safety Car (VSC) op de baan zodat de stilgevallen Haas van Oliver Bearman kon worden weggehaald. Dat bood Verstappen de mogelijkheid om een ‘gratis’ pitstop te maken, en Hill sprong meteen op sociale media om zich af te vragen of de VSC eigenlijk wel nodig was. Even later bood hij zijn excuses aan voor die opmerking, nadat hij was gecorrigeerd.

De race in Emilia-Romagna liet zien dat Verstappen misschien toch nog een serieuze kans maakt op de wereldtitel. McLaren lijkt met de MCL39 nog steeds over de snelste auto te beschikken, maar van echte dominantie was in Italië geen sprake. Ook de bandenslijtage, normaal gesproken een sterk punt van McLaren dit seizoen, viel in Imola mee. Verstappen vertrok zondag vanaf P2, maar pakte met een geweldige inhaalactie de leiding over van Piastri. Daarna kon de Nederlander zijn eigen race rijden.

Hill: 'Waarom hebben we de VSC eigenlijk?'

Hill heeft zich de afgelopen jaren vooral laten zien als een van de critici van Verstappen. In Imola deed de Nederlander weinig verkeerd en kwam de VSC op een wel heel gunstig moment. Dat stak bij de wereldkampioen van 1996. Aanvankelijk vond hij de race best leuk. "Natuurlijk plaatste ik dat net voordat de VSC begon. Klassiek. Waarom hebben we eigenlijk de VSC? Iemand die het zich nog herinnert?", zo suggereert Hill dat de VSC eigenlijk niet nodig was in Imola.

Hill biedt excuses aan

Die opmerking viel niet in goede aarde, want de VSC is met een duidelijke reden ingevoerd. Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas reageerde op Hills bericht: "Omdat Jules [Bianchi] stierf terwijl er een tractor op het circuit was, Damon." Daarmee verwees hij naar een van de donkerste dagen uit de Formule 1-geschiedenis. Hill toonde zich sportief en nam zijn woorden terug: "Mijn excuses. Ja, inderdaad. Het is ingevoerd na Jules. Niet doordacht van mij."

Apologies. Yes indeed. It was brought in after Jules. Thoughtless of me. 🙏🏻 — Damon Hill (@HillF1) May 18, 2025

