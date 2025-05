George Russell is na een teleurstellende Grand Prix van Emilia-Romagna niet te spreken over de snelheid van de Mercedes. Hij uit tegenover onder andere GPFans dat de snelheid kortweg niet goed genoeg is en uit zijn zorgen over de bolide.

De 27-jarige coureur van Mercedes kende een uitstekende kwalificatiesessie, waarbij hij zichzelf op een knappe derde plek wist te zetten. Echter, van die goede sessie was tijdens de Grand Prix van Imola weinig meer terug te zien. Hij probeerde het wel, maar de snelheid ontbrak gewoon bij de Mercedes. Hij eindigde slechts op een zevende plek. Tijdens de gehele race bleek dat de auto en Russell niet in staat waren om op het podium te komen.

Contrast was deze race te groot

"We hadden echt helemaal geen snelheid. Er is duidelijk een patroon: als het warm is, zoals vandaag met een hete baan, staan we nergens. Maar als het koud is, zijn we snel. Dit patroon zagen we vorig jaar ook en nu gebeurt precies hetzelfde dit jaar." Hiermee lijkt de Brit zijn zorgen te uiten over de prestaties van de auto. "Dus we gaan het rustig bekijken. Er springt op het eerste gezicht niets opvallends uit, maar zelfs op het rechte stuk had de auto veel beweging. De achterbanden waren enorm heet. Dus, ja, we hebben waarschijnlijk een fundamenteel probleem aan de voorkant of last van oververhitting."

Geen man over boord

Toch houdt Russell het hoofd koel, want hij denkt dat elk team wel een minder weekend meemaakt: "Het feit is dat elk team op een gegeven moment een rampzalig raceweekend meemaakt. Dit is onze eerste van het seizoen. Red Bull had zo’n weekend in Bahrein. Voor ons is het de eerste in jaren. Dus natuurlijk ben ik niet erg blij, maar je weet dat je auto niet altijd in de positie zal zijn om op het podium te staan", zo laat een eerlijke Russell weten.

