Kunnen de weergoden Max Verstappen helpen? Dit zijn de laatste updates!

De coureurs kunnen zich vanmiddag opmaken voor perfecte raceomstandigheden tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. Het was nog even onduidelijk wat voor weer men kon verwachten in Italië, maar nu lijkt de conclusie getrokken: zomerse omstandigheden.

Om 15:00 uur start de race. Op het circuit waarop inhalen als 'erg lastig' wordt gezien, is de start cruciaal voor de coureurs. Max Verstappen staat op de tweede plek, maar kan niet rekenen op hulp van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner maakte een flinke crash mee tijdens de kwalificatiesessie en daardoor moest de auto de nodige reparaties ondergaan. Hierdoor zal hij de race starten vanuit de pitstraat. De weersvoorspellingen zien er voor de race uitstekend uit voor de Formule 1-fans. Het zonnetje schijnt en we hoeven geen spektakel te verwachten door een plotselinge regenbui.

Artikel gaat verder onder video

Weersvoorspellingen voor de race

Nu over tot het volledige weerbericht. Het wordt in Imola zo’n 24 graden, met een gevoelstemperatuur van 26 graden. Het blijft grotendeels zonnig met af en toe wat lichte bewolking, maar regen wordt vandaag niet verwacht. Dat betekent dat de teams geen rekening hoeven te houden met natte verrassingen.

Gaat de wind nog impact hebben?

De wind komt uit het zuidwesten en waait met zo’n 19 km/u, met windstoten tot maximaal 35 km/u eerder op de dag. De luchtkwaliteit wordt als redelijk beoordeeld, dus ook voor het fysieke uithoudingsvermogen van de coureurs zijn de omstandigheden prima. Met deze weersverwachting lijkt niets een mooie en spannende race in de weg te staan.

Gerelateerd