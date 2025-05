Over een kleine twee uurtjes gaat de race in Imola van start en de FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling vrijgegeven. Er zijn een aantal veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de voorlopige versie, waaronder een start vanuit de pitstraat voor Yuki Tsunoda.

Oscar Piastri was met een 1:14.670 de snelste op zaterdag en zal straks om 15:00 uur starten vanaf poleposition. Max Verstappen start vanaf P2 en deelt de eerste startrij met de klassementsleider. George Russell zal zijn podiumplek verdedigen vanaf de derde plek, want Lando Norris staat achter hem op P4. Fernando Alonso mag dat doen vanaf de vijfde stek en Carlos Sainz (P6) is in Imola voorlopig de beste Williams. Teamgenoot Alexander Albon staat daar één plekje achter, en op P8 vinden we Lance Stroll terug. Isack Hadjar kent ook in Italië een sterk optreden met P9 achter zijn naam en Pierre Gasly toont de snelheid van Alpine met zijn tiende startplek.

Dit is de definitieve startopstelling van de Grand Prix van Emilia-Romagna

Het duo van Ferrari staat in slagvolgorde achter elkaar. Charles Leclerc (P11) en Lewis Hamilton (P12) zullen er alles aan doen om de toegestroomde Tifosi met een fijn gevoel huiswaarts te laten keren. Kimi Antonelli start vanaf P13 en probeert in de punten te rijden. Hij doet dat voor Gabriel Bortoleto, die de veertiende tijd wist te klokken. Liam Lawson zal furore proberen te maken vanaf P15, want Franco Colapinto heeft een gridstraf van één plekje en start dus vanaf de zestiende positie. Nico Hülkenberg kwam niet verder dan de zeventiende tijd en Esteban Ocon staat met zijn achttiende plek voor teamgenoot Oliver Bearman. Tsunoda staat stijf achteraan, maar zal vanuit de pitstraat gaan starten.

Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Emilia-Romagna🇮🇹 pic.twitter.com/KumRg59SiF — GPFans NL (@GPFansNL) May 18, 2025

