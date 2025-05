Lewis Hamilton is dit jaar begonnen aan zijn eerste seizoen voor het team van Ferrari, waar de zevenvoudig wereldkampioen vurig op titel nummer acht hoopt. Een al te beste start heeft de Brit niet in Maranello: zevende met 41 punten. GPFans vroeg de Ferrari-fans in Imola naar hun eerlijke mening over de Brit.

Eén van de grote verhalen in aanloop naar dit seizoen was natuurlijk Hamilton die zou beginnen aan zijn veelbesproken volgende stap bij het team van Ferrari. Sinds het bekendmaken van die overgang aan het begin van 2024 konden de tifosi fantaseren over de recordkampioen in het rood en richting het nieuwe seizoen werd er hardop gedroomd van een strijd om de wereldtitel. Voorlopig is daar echter weinig van terechtgekomen. Op een sprintzege na is het allemaal nog niet zoals gewenst en inmiddels lijkt de titeldroom voor dit jaar wel uit het hoofd gezet. Dit weekend strijkt de Brit voor het eerst als Ferrari-coureur neer in Italië voor een Grand Prix-weekend.

Blij met Hamilton?

Een ideaal moment om dus de balans op te maken zo vlak voor de start van het Europese seizoen. GPFans besloot in Imola de lokale fans eens aan de tand te voelen over hun eerste indrukken van Hamilton in het Ferrari-rood: "Het is allemaal prima, we zijn superblij dat Hamilton bij ons zit", begon de eerste fan die de vraag positief. De schuld wordt meer bij het team gezocht: "Ferrari gaat helaas niet zoals we verwacht hadden. De hype is behoorlijk groot, we hopen dat het een beetje beter gaat. We zijn een beetje pessimistisch, maar gelukkig zijn deze plek en het publiek fantastisch. Gelukkig kunnen we daarvan genieten."

Teleurstellend

Een Italiaan die later gesproken werd, bleek wat minder positief gestemd over de zevenvoudig wereldkampioen: "Tot nu toe gaat het niet zo lekker. Hopelijk kunnen we het hier nu wat beter gaan doen in Imola." Op de vraag of het teleurstellend is wat Hamilton laat zien, werd instemmend gereageerd: "Een beetje wel. We hopen op meer. We willen meer punten. Hij doet zijn best, maar we hebben gewoon de auto niet. Zo gaat het al jaren. We kunnen er weinig aan doen, behalve hopen dat Hamilton zijn best doet."

Teveel hype

Even later sloot een andere fan zich min of meer aan bij de woorden van zijn mede-supporter van het rode team: "Niet zo goed als we gehoopt hadden, denk ik. Eerlijk gezegd was er iets teveel hype voordat hij begon. We wisten van te voren al dat McLaren veel te snel zou zijn dit jaar. Ook Red Bull staat nog een stap voor op ons. Je weet het niet, het blijft racen. Ik hoop ontzettend dat hij nog kan verbeteren. Ik ben er ook zeker van dat hij zal verbeteren, daar heb ik geen twijfels over. Hij heeft ook goede dingen laten zien, dus we hebben nog altijd goede hoop."

